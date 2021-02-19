Історична драма «Антон і червона химера» вийде у прокат 18 березня

Фільм «Антон і червона химера» режисера Зази Урушадзе вийде у кінотеатральний прокат 18 березня, наразі ж презентовано перший трейлер стрічки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Media Business Reports.

«Стрічка «Антон і червона химера», яка створювалася в копродукції України, Грузії, США, Литви і Канади й стала останньою роботою Зази Урушадзе, мала дістатися кінотеатрів ще минулого року, але цьому перешкодила пандемія. На щастя, український дистриб’ютор фільму, компанія «Своє кіно», не опустив рук: прем'єра все ж відбудеться, причому дуже скоро», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, від України над історичним екшеном працювала компанія «Інсайт Медіа» за підтримки Держкіно, а розповідає він про події, що передували окупації України більшовиками та Голодомору.

Сюжет розвивається 1918 року в Одеській області, а точніше - в маленькому німецькому поселенні, куди після погрому випадково потрапляє єврейська сім'я: батько та син Яша. У останнього зав'язується дружба з німецьким хлопчиком Антоном, і разом вони стають свідками великих історичних подій.

Як повідомляв Укрінформ, завершену виробництвом стрічку «Антон» було представлено Держкіно у грудні 2018 року. Стрічка є екранізацією книги канадського письменника Дейла Ейслера, що оповідає реальну історію його родини.

Автори сценарію - Дейл Ейслер, Заза Урушадзе, Вадим Єрмоленко. Продюсери – Мірза Давітая (Грузія), Кестутіс Драздаускас (Литва), Френк Майор (США), Володимир Філіппов, Алла Овсяннікова, Андрій Суярко, Олександр Коваленко (Україна). Кінопроєкт фільму «Антон» став одним із переможців дев'ятого конкурсного відбору Держкіно.

Прем'єра стрічки в Україні була запланована на осінь 2019 року.

Показ фільму «Антон» відбувся у листопаді 2020 року на кінофестивалі «Темні ночі» в Таллінні в межах спеціальної програми «Пам’яті Зази Урушадзе».

Відомий грузинський режисер, продюсер та сценарист Заза Урушадзе помер у грудні 2019-го, йому було 53 роки.

Заза Урушадзе, зокрема, відомий своєю режисерською роботою над стрічкою «Мандарини», номінованою 2015 року на премію «Оскар» від Естонії. Загалом вона отримала більше 15 нагород на міжнародних фестивалях.