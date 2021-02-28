Телеканал «ДОМ» запустить тревел-шоу, дитячий проєкт та зніме серіал

Державний телеканал для тимчасово окупованих територій «ДОМ» у 2021 році запустить нове тревел-шоу, дитячо-підлітковий проєкт та планує зняти один серіал.

Про це, передає Укрінформ, повідомила в.о. генерального директора ДП «Мультимедійна платформа іномовлення України», до складу якого входить канал «ДОМ», Юлія Островська «Детектору медіа».

Як зазначається, 1 березня на канал повертається ранкове шоу «Утро Дома». Телеканал також знімає проєкт «30 років незалежності».

До Дня захисту дітей, 1 червня, телеканал готує запуск дитячо-підліткового шоу.

У планах каналу також випуск нового тревел-шоу. «Дивимося монтаж пілота. Краще, ніж у форматі тревел, показати красу нашої країни не вийде. Ми теж прийшли до цього формату, дещо змінивши його наповнення. Ми зараз дивимося пілотну серію, закристалізовуємо цей формат, щоб, коли все зазеленіє – поїхати по нашій чудовій Україні знімати», – розповіла Островська.

Окрім того, до осені «Дом» планує зняти серіал власного виробництва. З його форматом ще не визначилися остаточно.

Телеканал "ДОМ" – державний цілодобовий розважально-інформаційний телеканал у складі держпідприємства "Мультимедійна платформа іномовлення України" (до цього ДП "МПІУ" мовило лише під брендом каналу іномовлення UATV). "Дом" розпочав мовлення 1 березня 2020 року. Його сигнал в метровому та дециметровому діапазонах (тобто в аналоговому та цифровому форматах) транслюється на тимчасово окуповані території (ТОТ) Донбасу та АР Крим. Він створений для об'єктивного інформування українців, які опинилися в окупації, про ситуацію в Україні, світі та в їхніх тимчасово окупованих районах.