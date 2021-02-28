Телеканал «ДОМ» запустить тревел-шоу, дитячий проєкт та зніме серіал
Про це, передає Укрінформ, повідомила в.о. генерального директора ДП «Мультимедійна платформа іномовлення України», до складу якого входить канал «ДОМ», Юлія Островська «Детектору медіа».
Як зазначається, 1 березня на канал повертається ранкове шоу «Утро Дома». Телеканал також знімає проєкт «30 років незалежності».
До Дня захисту дітей, 1 червня, телеканал готує запуск дитячо-підліткового шоу.
У планах каналу також випуск нового тревел-шоу. «Дивимося монтаж пілота. Краще, ніж у форматі тревел, показати красу нашої країни не вийде. Ми теж прийшли до цього формату, дещо змінивши його наповнення. Ми зараз дивимося пілотну серію, закристалізовуємо цей формат, щоб, коли все зазеленіє – поїхати по нашій чудовій Україні знімати», – розповіла Островська.
Окрім того, до осені «Дом» планує зняти серіал власного виробництва. З його форматом ще не визначилися остаточно.
Телеканал "ДОМ" – державний цілодобовий розважально-інформаційний телеканал у складі держпідприємства "Мультимедійна платформа іномовлення України" (до цього ДП "МПІУ" мовило лише під брендом каналу іномовлення UATV). "Дом" розпочав мовлення 1 березня 2020 року. Його сигнал в метровому та дециметровому діапазонах (тобто в аналоговому та цифровому форматах) транслюється на тимчасово окуповані території (ТОТ) Донбасу та АР Крим. Він створений для об'єктивного інформування українців, які опинилися в окупації, про ситуацію в Україні, світі та в їхніх тимчасово окупованих районах.