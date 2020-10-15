Телеканал «ДОМ» запускає новий проект «Код безпеки»

На телеканалі "ДОМ" стартує новий проект під назвою "Код безпеки" з ведучою Тетяною Поповою.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі телеканалу.

Програма буде виходити на телеканалі "ДОМ" щочетверга о 22:05.

«Новий проект телеканалу "ДОМ" під назвою "Код безпеки" - це не тільки аналіз причин і наслідків збройних конфліктів у світі, а й обговорення інструментів, за допомогою яких вони створюються і підтримуються», - зазначається в повідомленні.

Ведуча проекту Тетяна Попова спілкуватиметься з українськими і закордонними політиками, високопоставленими військовими і чиновниками, а також провідними експертами, які розкажуть про механізми впливу на людей, таємні операції і дадуть тверезу оцінку тому, що відбувається сьогодні.

Тема прем'єрної програми "Код безпеки" - конфлікт між Вірменією й Азербайджаном.

"У сучасному світі проводиться багато операцій - інформаційних, економічних, операцій впливу і, власне, військових. Часто вони ведуться таємно. У нашій програмі ми "розкодуємо" для глядачів ці операції, щоб вони могли дізнатися, що насправді сталося. Серед наших гостей будуть і командувачі НАТО, і генерали західних армій, і відомі письменники-розслідувачі, за книгами яких Голлівуд знімає блокбастери, або чиї матеріали в західних ЗМІ можуть зміщувати уряди", - зазначила Попова.