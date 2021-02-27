Стало відомо, хто став лауреатом цьогорічної премії імені Леся Курбаса

Стало відомо, хто став лауреатом цьогорічної премії імені Леся Курбаса

Укрінформ
Премію імені Леся Курбаса присудили режисеру Дмитру Богомазову за постановку «Украдене щастя».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.

“За результатами таємного голосування Комітетом з присудження премії імені Леся Курбаса прийнято рішення присудити премію у 2021 році Богомазову Дмитру Михайловичу за постановку вистави «Украдене щастя» за п’єсою Івана Франка у ДП «Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка» та присвоїти звання лауреата премії імені Леся Курбаса”, - йдеться в повідомленні.

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Дмитро Богомазов у 1995 році закінчив Київський державний інститут театрального мистецтва імені І. К. Карпенка-Карого (курс Е. Митницького). з 2017 р. - головний режисер ДП «Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка».

За роки творчої діяльності здійснив постановки понад 40 вистав в Україні та за кордоном - у Польщі, Франції, Німеччині, Угорщині, Швеції, Норвегії, Грузії, Болгарії, Туреччині.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство культури та інформаційної політики оголосило конкурс на здобуття премії імені Леся Курбаса у 2021 році.

Премія імені Леся Курбаса (далі – Премія) присуджується професійним театральним режисерам за вагомий внесок у розвиток сучасного театрального мистецтва України. Премія присуджується громадянам України на конкурсних засадах. Грошова винагорода до Премії у розмірі двадцять тисяч гривень виплачується за рахунок коштів, передбачених на цю мету в Державному бюджеті України Міністерству культури та інформаційної політики України.

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