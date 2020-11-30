МКІП оголошує конкурс на здобуття премії імені Леся Курбаса

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МКІП.

"Премія імені Леся Курбаса (далі – Премія) присуджується професійним театральним режисерам за вагомий внесок у розвиток сучасного театрального мистецтва України. Премія присуджується громадянам України на конкурсних засадах. Грошова винагорода до Премії у розмірі двадцять тисяч гривень виплачується за рахунок коштів, передбачених на цю мету у Державному бюджеті України Міністерству культури та інформаційної політики України (далі – МКІП)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що висування театральних постановок на здобуття Премії у 2021 році проводиться з 30 листопада 2020 року. На її здобуття висувається театральна постановка, прем’єра якої відбулася у 2020 році.

Премія присуджується режисерам (далі – претенденти) за театральну постановку за такими критеріями: художній пошук; новаторський характер; європейський контекст; сценічний експеримент.

Як повідомляється, на здобуття Премії не висуваються театральні постановки, які вже були відзначені Премією. Премія не присуджується повторно та посмертно.

Пропозиції щодо претендентів на здобуття Премії вносяться театрами усіх форм власності, Національною спілкою театральних діячів України, іншими творчими спілками, а також громадськими об’єднаннями, які діють у галузі театрального мистецтва, Національною академією мистецтв України, вищими навчальними закладами культури і мистецтва.

Читайте також: МКІП затвердило перелік книг для поповнення бібліотек

За достовірність поданої інформації відповідають керівники підприємств, установ, організацій, які подали клопотання щодо претендента на здобуття Премії, та претенденти.

Зазначається, що на здобуття Премії до 30 грудня 2020 року до МКІП подаються: клопотання про присудження Премії; письмова згода претендента; інформаційна довідка про претендента; творча характеристика претендента; копія документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті); копії документів про освіту; цифровий відеозапис театральної постановки; ксерокопії публікацій, відгуків у засобах масової інформації на представлену театральну постановку (за наявності).

У разі невідповідності поданих документів вимогам, визначеним у пункті 3 цього розділу, а також поданих після закінчення строку, встановленого для їх подання, такі документи розгляду не підлягають та повертаються із зазначенням причини їх повернення.

У разі усунення недоліків документи можуть бути подані повторно до визначеної в оголошенні про проведення конкурсу дати.

Як повідомлялося, комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка завершив прийом документів і творів на здобуття Національної премії 2021 року.