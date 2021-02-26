Легендарну церкву XVIII століття на Чернігівщині заливає дощами й засипає снігом

У селищі Седневі на Чернігівщині руйнується пам’ятка національного значення XVIII століття, легендарна Георгіївська церква - через великі щілини в її обшивці всередину потрапляють опади.

Світлини з купами снігу посеред храму під час останніх снігопадів кореспондентові Укрінформу надав настоятель храму отець Тимон (Тимур Блинець).

"Це - наслідки незакінченої та й неякісно проведеної у 2000-х роках реставрації. Брус не проконопачений, щілини лиш де-не-де піною задуті, у деякі навіть рука проходить. Дерев’яна обшивка руйнується, тому у зливу в храм потрапляє вода, а взимку тут повно снігу", - розповів священник.

Георгіївська церква в Седневі на Чернігівщині / Фото надані настоятелем храму о. Тимоном

За його словами, торік церкву було включено до обласної Програми реставрації пам’яток архітектури національного значення, розрахованої до 2022 року, проте ніяких коштів навіть на проєктно-кошторисну документацію (ПКД) не виділялось.

Як пояснив начальник управління містобудування та архітектури Чернігівської ОДА Олександр Дмитрюк, згадану програму пролонговано до 2023 року. Із п’яти передбачених документом пам’яток у пріоритеті залишені тільки дві - Георгіївська церква в Седневі та Тріумфальна арка в Новгороді-Сіверському. На виготовлення ПКД для них на поточний рік передбачено 700 тис. грн (на церкву - 450 тис.), проте кошти виділятимуться за залишковим принципом - якщо їх не "потягнуть" медицина чи освіта, за умови перевиконання дохідної частини бюджету і т. д.

"Питання з реставрацією складне, тому що на самі роботи потрібно в десятки разів більше коштів, ніж на документацію", - зауважив Дмитрюк.

Дерев’яна Георгіївська церква в Седневі - одна з найцікавіших пам’яток стародавнього козацького селища. Храм зведено у першій половині XVIII ст. без жодного цвяха в рідкісному для дерев’яних споруд стилі монументального українського бароко. Свого часу в церкві козаки Седнівської сотні освячували зброю перед походами, а в 1967 році знімалися ключові сцени першого радянського фільму жахів "Вій" за однойменною повістю Миколи Гоголя. Щоправда, в остаточний варіант стрічки ці кадри не увійшли. Сьогодні Георгіївська церква - діючий храм ПЦУ.

Як повідомила директорка седнівської "Садиби родини Лизогубів" (філії Чернігівського історичного музею ім. В.В. Тарновського), щороку садибу відвідує 15-20 тис. людей. Більшість приїжджих ходить оглянути й Георгіївську церкву.

За інформацією з обласної ради, на Чернігівщині під охороною держави перебуває 309 об’єктів культурної спадщини, з них 135 - національного значення, 174 - місцевого. Близько 15% від загальної кількості пам’яток знаходяться в незадовільному або аварійному стані та потребують невідкладних заходів зі збереження.