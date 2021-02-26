На Буковині створили колекцію одягу з рядками творів Лесі Українки

Студенти Чернівецького фахового коледжу технологій та дизайну створили колекцію одягу під назвою «Жити хочу», присвячену 150-річчю від дня народження Лесі Українки.

Про це у Фейсбуці повідомляє Департамент освіти й науки Чернівецької ОДА, передає Укрінформ.

"Творчість Лесі Українки надихнула студентів Чернівецького фахового коледжу технологій та дизайну на створення капсульної колекції одягу під назвою "Жити Хочу" – поезія, втілена в одязі. Виходить, що Лесине слово й досі лишається актуальним, близьким і зрозумілим сучасникам", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що колекція одягу вийшла оптимістичною, легкою й динамічною. На її створення студентів надихнули слова із поем Лесі Українки про любов і весну.

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"Чіткість і стриманість силуетних форм говорять про гідність, із якою носять мереживо української мови, а от асиметричність ліній нагадує про те, що думка може бути як спокійним потоком, так і бурхливою, стрімкою річкою", - додали в ОДА.

Як відомо, 25 лютого виповнилося 150 років від дня народження Лесі Українки - української поетеси, драматургині та громадської діячки.