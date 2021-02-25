В Україні вийшла книга про життя митрополита Петра Могили

У Києві представили видання «Митрополит Петро Могила: маловідомі сторінки життя» ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції.

Книгу презентували в Укрінформі її упорядники.

Як зазначили організатори заходу, це є спробою узагальнення наукових досягнень щодо ролі Петра Могили у становленні православної церкви як вагомого засобу досягнення єдності та визвольної боротьби українського народу, його культурно-просвітницької спадщини та науково-педагогічної і видавничої діяльності.

«Упродовж багаторічних досліджень життя і діяльності великого українського політичного, церковного і освітнього діяча ХVІІ ст., митрополита Київського, Галицького і всієї Русі (1633-1647), екзарха Константинопольського патріарха, архимандрит Києво-Печерського монастиря (з 1627) Петра Могили, якими займалися вчені з України та інших держав, зокрема, Румунії, Молдови, Болгарії, з’ясувалося, що деякі сторінки життя митрополита відомі лише обмеженому колу дослідників», - йдеться у презентації.

Це стосується, зокрема, ролі Петра Могили у регіональній історії Київщини, обставин видання Катехизису П.Могили у Амстердамі грецькою мовою 1674 року, а також питання встановлення достовірної дати народження П.Могили у світлі нещодавніх досліджень Олеся Білодіда, Івана Варзара та інших.

«Ми піднімаємо й просуваємо цей невідомий пласт про Петра Могилу. А саме те, що в Україні, Румунії й Молдові невідомо широкому загалові Якщо ми об’єднаємо український потенціал і джерела з потенціалом, що є в Румунії та Молдові, у нас буде величезний православний простір, який Петро Могила символізує не лише як постать дружби між трьома народами, але й як натхненник освітянського, культурного та духовного єднання», - сказав надзвичайний і повноважний посланник України в Румунії, доктор історичних наук, директор Інституту добросусідства Теофіл Рендюк.

У збірнику матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Митрополит Петро Могила: маловідомі сторінки життя», що відбулася 27 листопада 2020 року, вміщено тези та тексти виступів її учасників. Матеріали відомих дослідників життя і діяльності митрополита висвітлюють не тільки загальновідомі факти з його біографії, а й розповідають про маловідомі сторінки життя і діяльності святителя та видатного державного і політичного діяча України. Видання призначено для широких верств читачів – наукових працівників, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, учнів, краєзнавців, а також для усіх, хто цікавиться історією України.

Презентація видання відбулася за підтримки Науково-дослідного інституту козацтва Інституту історії України НАН України; Інституту добросусідства; Національної спілки краєзнавців України.