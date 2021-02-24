Україна отримала в дарунок 100 мистецьких творів Льва Межберга

В Україну зі США 21 лютого прибув вантаж із сотнею живописних та графічних творів відомого українського художника зарубіжжя Льва Леонідовича Межберга.

Як повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики, твори призначені двом українським музеям, передає Укрінформ.

«Твори передані в дарунок Україні спадкоємицею автора – Асею Межберг з її власної колекції до збірок Національного художнього музею України (50 творів) та Комунальної установи «Одеський художній музей» (50 творів)», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, Лев Леонідович Межберг (1933-2007) – український художник, який ще за життя отримав визнання у всьому світі. Він народився та отримав освіту в Одесі і належить до покоління митців-шістдесятників, які продовжили традицію модернізму в українській культурі. Подарована мистецька колекція є монографічною та представляє різні етапи творчості художника – від повоєнного часу до останніх років життя.

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Лев Межберг був першим закордонним художником українського походження, чиї твори були презентовані на виставці в Білому домі у Вашингтоні (США).

Принагідно МКІП висловило подяку за конструктивну співпрацю Міністерству соціальної політики України, дарувальниці Асі Межберг та ТОВ «Кунсттранс-Київ».