Україна отримала в дарунок 100 мистецьких творів Льва Межберга
Як повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики, твори призначені двом українським музеям, передає Укрінформ.
«Твори передані в дарунок Україні спадкоємицею автора – Асею Межберг з її власної колекції до збірок Національного художнього музею України (50 творів) та Комунальної установи «Одеський художній музей» (50 творів)», - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, Лев Леонідович Межберг (1933-2007) – український художник, який ще за життя отримав визнання у всьому світі. Він народився та отримав освіту в Одесі і належить до покоління митців-шістдесятників, які продовжили традицію модернізму в українській культурі. Подарована мистецька колекція є монографічною та представляє різні етапи творчості художника – від повоєнного часу до останніх років життя.
Лев Межберг був першим закордонним художником українського походження, чиї твори були презентовані на виставці в Білому домі у Вашингтоні (США).
Принагідно МКІП висловило подяку за конструктивну співпрацю Міністерству соціальної політики України, дарувальниці Асі Межберг та ТОВ «Кунсттранс-Київ».