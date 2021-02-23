УІНП долучається до відзначення 150-річчя Лесі Українки
Як повідомляє пресслужба УІНП, 23 лютого відбудеться онлайн-зустріч «Леся Українка єднає», учасники якої представлятимуть Київ, Луцьк, Полтаву, Вінницю, Одесу, передає Укрінформ.
У п'ятницю, 26 лютого, з 15:30 до 16:30, письменник і публіцист, доктор філософії, заслужений діяч науки і техніки України, професор, голова Вченої ради Національного університету «Острозька академія» Петро Кралюк прочитає онлайн-лекцію «Леся Українка як євроінтегратор».
“Геніальну письменницю представляли й представляють у різних іпостасях – у радянські часи вона поставала соціалісткою, революціонером-демократом, зараз говорять про її модернізм, неоромантизм, фемінізм, навіть містицизм, натомість лекція Петра Кралюка покликана розкрити неймовірну ерудицію Лесі Українки та її прекрасне знання західноєвропейської культури, яка й мала вплив на письменницю. Вона розпочне цикл лекцій, присвячених постаті Лесі, що триватимуть упродовж року й транслюватимуться на фейсбук-сторінці інституту”, - ідеться в повідомленні.
Також упродовж цього тижня з публікацій на онлайн-ресурсах інституту можна буде дізнатися цікаві факти про Лесю Українку, про її маловідомі твори, а також пройти тест, щоб оцінити свої знання про поетесу.
Матеріали супроводжуватиме візуалізація, яку інститут створив на основі айдентики, розробленої агенцією Postmen за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України і Державного агентства України з питань мистецтв і мистецької освіти в рамках проєкту «Леся Українка: 150 імен».
Як повідомлялося, 25 лютого виповнюється 150 років від дня народження Лесі Українки.
29 січня Президент Володимир Зеленський підписав указ про відзначення цієї ювілейної дати.