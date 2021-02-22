На пісню до комедії «Скажене Весілля 3» записали кліп

Mozgi Entertainment та творці скаженої франшизи (FILM.UA Group та Prototype Production) презентували кліп на пісню «На щастя», яка стала офіційним саундтреком до триквелу #НайкращоїКомедіїРоку – «Скажене Весілля 3».

Як повідомляється на сайті FILM.UA Group, відеокліп уже можна переглянути на YouTube за посиланням, передає Укрінформ.

«Композицію виконав увесь ансамбль зірок шоу-бізнесу, що знялися у триквелі: Потап, Олег Винник, Позитив, Надія Мейхер та Юрій Горбунов, а музичного колориту додав циганський театр «Романс». Як звучатиме пісня в самому фільмі, можна буде дізнатися вже з 25 лютого - саме тоді стартує прокат «Скаженого Весілля 3», яке стане завершальною частиною легендарної франшизи», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, згідно з сюжетом відеокліпу, в кінотеатрі зібралися Потап, Юрій Горбунов, Позитив, Надія Мейхер та улюблені актори найуспішнішої української комедії, щоб подивитися прем’єру триквелу: запаслись попкорном, зайняли свої місця в залі й... тут розпочалося щось по-справжньому скажене! Кіносеанс перетворився на шалене свято з циганським присмаком. Усіх так захопила атмосфера фільму, що навіть Олега Винника не дочекалися, проте пообіцяли сходити на фільм ще й із ним знову.

Відео знімали у кінотеатрі, не просто, щоб нагадати про вихід фільму у широкий прокат 25 лютого, але й допомогти повернути глядачів усієї країни у кінозали після довгої перерви.

«Основним лейтмотивом кліпу, що, як і фільм, виходить напередодні очікуваної весни, стало заохочення людей до повернення в кінозали. Повернення за справжнім світлим настроєм, за яскравими та теплими емоціями, дарувати які покликане наше «Скажене Весілля 3». Аби цей саундтрек став справжнім хітом, був залучений дійсно винятковий зірковий склад, ще і я там трохи підспівую. Автор пісні Потап, як і завжди, впорався із завданням не на сто, а на двісті відсотків. Сподіваємося, що композиція «На щастя» стане не просто хітом, а новим гімном українських весіль», – зазначив продюсер стрічки Юрій Горбунов.

Комедію «Скажене Весілля 3» було знято компаніями FILM.UA Group та Prototype Production за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

Дистриб'ютори - Кіноманія і FILM.UA Distribution.

Режисер - Любомир Левицький. Продюсери - Юрій Горбунов, Ірина Костюк, Надія Коротушка, MOZGI Entertainment (Ірина Горова, Олексій Потапенко). Музичний продюсер - Потап (Олексій Потапенко). Композитори - Олексій Потапенко, Володимир Кагарлик та Дмитро Степанов. Сценаристи - Микола Куцик, Олексій Приходько.

У ролях: Катерина Файн, В'ячеслав Хостікоєв, Назар Задніпровський, Леся Самаєва, Поліна Василина, Джиммі Воха-Воха, Юрій Горбунов, Олександр Кобзар, Віра Кобзар, Інна Приходько, Арам Арзуманян, Потап (Олексій Потапенко), Позитив (Олексій Завгородній), Олег Винник, Петро Бампер (Олексій Супрун), Надія Мейхер, Анна Трінчер, Валерія Товстолес, Ігор Крикунов, Петро Чорний, Римма Шаповалова та інші.

Синопсис: Промайнули чотири роки після останнього скаженого весілля, і ось стати на рушничок щастя планує наймолодший з родини Середюків – Захар. Традиційно для дітей Василя для створення сім’ї син обрав екзотичну пару – дочку циганського барона, красуню Раду. І хоч батько заприсягся цього разу не псувати весілля, та й невістка йому до вподоби, але спокійне свято – не у традиціях Середюків.