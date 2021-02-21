У колекції Національного центру мистецтва і культури Жоржа Помпіду в Парижі будуть зберігатися роботи семи одеських художників: Олега Соколова, Сергія Ануфрієва, Олександра Ройтбурда, Володимира Наумця, Леоніда Войцехова, Віктора Ратушного та Олександра Шевчука.

Як передає Укрінформ, про це повідомили на пресконференції в Музеї сучасного мистецтва Одеси. На сторінці в Фейсбуці зазначається що це - безпрецедентний випадок передачі такої великої кількості робіт українських художників до європейського музею.

«Це свого роду революція - Центр Помпіду визнав, що наша країна має право нарівні з іншими країнами, мати свій зал і свою власну колекцію художників, тому що не так багато країн, які мають свої виділені колекції в світових музеях. І ми сьогодні починаємо прорив нашого мистецтва одеської школи в Європу», - зазначив колекціонер, засновник Музею Сучасного мистецтва Одеси, голова правління Банку Восток, Вадим Мороховський.

Роботи одеських художників стануть частиною колекції Центру Помпіду в Парижі / Фото: Музей сучасного мистецтва Одеси

Протягом декількох років французькі фахівці спільно з колекціонерами України відбирали найцікавіші твори наших художників.

«Директор Центру Бернар Блістен і куратор Ніколя Люччі-Гутніков були вражені творчістю, Олега Соколова, що випередила час, глибиною і тонкістю акцій Володимира Наумця, сучасним переосмисленням класики світового авангардного кіно в відео-арті Олександра Ройтбурда», - розповідає про складний процес відбору директор Музею сучасного мистецтва Одеси, Семен Кантор.

Передача картин стала частиною ініціативи Українського клубу колекціонерів сучасного мистецтва, спільними зусиллями яких передано понад дві сотні робіт до Центру Жоржа Помпіду.

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Як уточнив у Фейсбуці медіа-художник і галерист Марат Гельман, який брав активну участь у цьому проекті, більше сотні робіт Центру Помпіду подарував учений, колекціонер із Харкова Борис Гриньов.