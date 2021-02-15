В Болгарії покажуть роботи українського митця Артура Вирсти

Виставка живопису молодого українського художника Артура Вирсти відкриється 15 лютого в галереї «Руси Карабиберов» в місті Нова Загора.

Про це повідомляється на стоірнці посольства України в Болгарії в Фейсбуці, передає Укрінформ.

Захід організовано в рамках відзначення 30-ї річниці відновлення дипломатичних відносин між Україною та Болгарією.

Виставка триватиме до 12 березня.

Як повідомлялося, Артур Вирста народився в селі Угринів на Тернопільщині. Навчався у Підгаєцькій дитячій жудожній школі, Теребовлянському вищому училищі культури, Львівському державному коледжі декоративного і ужиткового мистецтва імені І.Труша на відділі «Монументально-декоративний живопис».

Учасник та призер багатьох всеукраїнських й міжнародних виставок і конкурсів

У 2017-2019 рр. відбувся ряд пресональних виставок митця у Львові та Тернополі.

Твори художника зберігаються в державних та приватних колекціях в Україні.

Фото: Артур Вирста / Фейсбук, Посольство України в Болгарії / Посолство на Украйна в България