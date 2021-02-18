Підлітки з Ужгорода зачитали реп-біографію Лесі Українки

На Закарпатті діти долучилися до Всеукраїнського артчеленджу, присвяченому 150-річчю з дня народження Лесі Українки. Вихованці обласного палацу дитячої та юнацької творчості начитали реп-біографію видатної української письменниці.

Відеозапис оприлюднений на Ютюб-каналі Українського державного центру позашкільної освіти Міністерства освіти і науки України.

Автори репу — творчий дует Том Кукурудз і Катерина Іващенко, а також Артем Музалевський.

Як повідомляється, всеукраїнський артчелендж «Слово, чому ти не твердая криця!» присвячений відзначенню 150 років з дня народження Лесі Українки - видатної української письменниці та громадської діячки, однієї з центральних постатей національної культури.

Метою заходу є залучення дітей та молоді до надбання української культурної спадщини.

Організатори заходу - Український державний центр позашкільної освіти Міністерства освіти і науки України.

До участі в заході запрошуються вихованці закладів позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), вищої освіти України віком від 6 до 18 років.

Захід проводиться у двох номінаціях: «Краще чисельне художнє читання» та «Реп-Біографія Лесі Українки».