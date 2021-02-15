Місцеві громади активно долучаються до святкування 150-річчя Лесі Українки - Ткаченко

Місцеві громади активно долучаються до святкування 150-річчя з дня народження Лесі Українки.

Про це в інтерв'ю Укрінформу сказав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Місцеві громади активно включаються у святкування, окрім коштів держави, самі виділяють гроші, тобто, там відбувається рух", - сказав Ткаченко.

Він додав, що виставка, яку планують в «Українському домі» до ювілею Лесі Українки, буде приводом поговорити, як в сучасний спосіб, зокрема завдяки візуальним засобам, виставам, можна говорити про Лесю Українку, і це гарна нагода, щоб у тих музеях, які є в громадах, починати розмову про необхідність перезавантажувати експозиції.

"Бо просте зберігання артефактів сьогодні не працює для популяризації персони: без сторітелінгу, без людського втручання, трансляції цієї медіації буде дуже сумно і сухо", - сказав Ткаченко.

Як повідомлялося, протягом 2021 року під егідою Міністерства культури й інформаційної політики відбудеться серія заходів з нагоди 150-річного ювілею Лесі Українки. Міністерство інформуватиме і висвітлюватиме всі заходи і події ювілейного року Лесі Українки в пресрелізах, на своїх сторінках у соціальних мережах, в партнерських ЗМІ, через соціальну рекламу, а також на окремому сайті, запущеному з нагоди ювілейного року.

29 січня Президент Володимир Зеленський підписав указ про відзначення 150-річчя від дня народження Лесі Українки (25 лютого 2021 р.) на державному рівні.