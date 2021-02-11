Фестиваль МАЛЮЙ. UA запрошує до участі юних художників та скульпторів

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

«Заявки приймаються до 15 березня. Виставка 50 переможців фестивалю відбудеться 12 - 26 квітня в Музеї-майстерні Івана Кавалерідзе (Київ, Андрївський узвіз, 21)», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, учасники можуть надати малюнки (картини, колажі тощо) або скульптури. Не існує жодних заборон або переваг щодо теми або матеріалів, це мають бути оригінальні роботи, а не копіювання відомих зображень.