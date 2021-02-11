Фестиваль МАЛЮЙ. UA запрошує до участі юних художників та скульпторів
Укрінформ
Міжнародний художній фестиваль МАЛЮЙ. UA запрошує до участі юних художників та скульпторів від 5 до 25 років.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.
«Заявки приймаються до 15 березня. Виставка 50 переможців фестивалю відбудеться 12 - 26 квітня в Музеї-майстерні Івана Кавалерідзе (Київ, Андрївський узвіз, 21)», - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, учасники можуть надати малюнки (картини, колажі тощо) або скульптури. Не існує жодних заборон або переваг щодо теми або матеріалів, це мають бути оригінальні роботи, а не копіювання відомих зображень.