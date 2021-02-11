Фестиваль МАЛЮЙ. UA запрошує до участі юних художників та скульпторів

Фестиваль МАЛЮЙ. UA запрошує до участі юних художників та скульпторів

Укрінформ
Міжнародний художній фестиваль МАЛЮЙ. UA запрошує до участі юних художників та скульпторів від 5 до 25 років.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

«Заявки приймаються до 15 березня. Виставка 50 переможців фестивалю відбудеться 12 - 26 квітня в Музеї-майстерні Івана Кавалерідзе (Київ, Андрївський узвіз, 21)», - ідеться в повідомленні.

Читайте також: «Малий Бітолський Монмартр 2021» запрошує до конкурсу дитячого малюнка

Як зазначається, учасники можуть надати малюнки (картини, колажі тощо) або скульптури. Не існує жодних заборон або переваг щодо теми або матеріалів, це мають бути оригінальні роботи, а не копіювання відомих зображень.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-