«Малий Бітолський Монмартр 2021» запрошує до конкурсу дитячого малюнка

Сороковий ювілейний фестиваль «Малий Бітолський Монмартр 2021», Республіка Північна Македонія, запрошує взяти участь у виставці дитячих малюнків «Бітола 2021».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

«Учасником може бути особа від 4 до 20 років; тематика – довільна; дозволено використовувати будь-який формат, матеріали та техніки; малюнки мають бути направлені колективно, а колекція - складатися не менше ніж з 20 робіт. Останній день подачі заявок – 20 лютого 2021 року. Результати міжнародного конкурсу будуть оприлюднені на офіційному сайті не пізніше 20 березня 2021 року», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, малюнки не повертаються, але будуть збережені як власність студії у спеціальній колекції. Організатор має право використати їх як рекламу фестивалю.

Детальну інформацію щодо умов участі у конкурсі можна отримати на офіційному сайті фестивалю.