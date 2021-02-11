«Малий Бітолський Монмартр 2021» запрошує до конкурсу дитячого малюнка

«Малий Бітолський Монмартр 2021» запрошує до конкурсу дитячого малюнка

Укрінформ
Сороковий ювілейний фестиваль «Малий Бітолський Монмартр 2021», Республіка Північна Македонія, запрошує взяти участь у виставці дитячих малюнків «Бітола 2021».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

«Учасником може бути особа від 4 до 20 років; тематика – довільна; дозволено використовувати будь-який формат, матеріали та техніки; малюнки мають бути направлені колективно, а колекція - складатися не менше ніж з 20 робіт. Останній день подачі заявок – 20 лютого 2021 року. Результати міжнародного конкурсу будуть оприлюднені на офіційному сайті не пізніше 20 березня 2021 року», - ідеться в повідомленні.

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Як зазначається, малюнки не повертаються, але будуть збережені як власність студії у спеціальній колекції. Організатор має право використати їх як рекламу фестивалю.

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Детальну інформацію щодо умов участі у конкурсі можна отримати на офіційному сайті фестивалю.

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