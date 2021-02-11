Стартував конкурс «Шолом-Алейхем в Україні» - організатори розповіли деталі

У Києві оголосили про початок Всеукраїнського конкурсу «Шолом-Алейхем в Україні».

Про це на прес-конференції в Укрінформі повідомили організатори конкурсу: музей Шолом-Алейхема, фонд Шолом-Алейхема, Інститут розвитку громадянського суспільства ім. Голди Меїр, видавництво «Саміт-книга», музей української діаспори за підтримки управління туризму та промоції КМДА.

Як зазначила директор Інституту розвитку громадянського суспільства ім. Голди Меїр Тетяна Грабан, мета конкурсу – активізувати інтерес до літературної, туристичної спадщини та особистості видатного письменника та драматурга Шолом-Алейхема.

«Участь у конкурсі можуть взяти краєзнавці, гіди, історики, літературознавці, вчителі, музейники, спеціалісти у галузі культури та туризму, фотографи, бібліотекарі, письменники. Тобто, всі люди, які закохані в літературу, мистецтво та які обізнані з творчістю Шолом-Алейхема. На конкурс приймаються роботи за напрямками: найнесподіваніший ракурс, історичний контекст і документальність», - розповіла Грабан.

Вона повідомила, що конкурс триватиме з 12 лютого по 20 квітня 2021 року, а його результати оголосять у травні. За підсумками конкурсу планується публікація творів усіх його учасників. Авторів найкращих робіт буде нагороджено преміями за перші 3 місця. Призовий фонд конкурсу становить 150 тис. грн.

Про значення постаті Шолом-Алейхема для України розповів засновник Інституту розвитку громадянського суспільства ім. Голди Меїр, художник, громадський діяч Альберт-Лейзер Фельдман.

«Спадок Шолом-Алейхема є цінний не лише літературно, але етнографічно. Він показує, як жили цілі покоління українців єврейського походження на цій землі, як вони співіснували з іншими народами, як взаємодіяли з царською владою та між собою. Ми хочемо, щоб Шолом-Алейхем став частиною тієї української спадщини, історії, яка б демонструвала присутність тут єврейського народу протягом багатьох століть. Єврейський народ – один з тих, який створив унікальну державу Україна, етнос «український народ» і дуже своєрідну українську культуру, яку не можна розділити за націями чи релігіями і в якій поєднуються культури й традиції дуже багатьох народів, які населяли Україну», - наголосив Фельдман.

Ірина Климова, завідувач музею Шолом-Алейхема вважає, що цю постать недостатньо розкрито для української культури, а отже конкурс покликаний популяризувати творчий спадок і значення письменника.

«В Україні мало дослідників творчості та життя Шолом-Алейхема, щоб ця постать набула такого значення, як український письменник єврейського походження. Він писав про мешканців України, це були євреї в українських містечках, і це культура, яка була поруч із нами і яка зникає. І повернути пам’ять про цю культуру є дуже важливо», - зазначила Климова.

Пресконференція "Початок Всеукраїнського конкурсу "Шолом-Алейхем в Україні" / Фото: Володимир Тарасов. Укрінформ

Умовами конкурсу також передбачається, що управління туризму та промоції КМДА розробить туристичний маршрут для школярів і молоді, взявши за основу проекти та ідеї, які будуть запропоновані учасниками конкурсу.