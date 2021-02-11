Єдина в Східній Європі картина Жоржа де Ла Тура повернулася з Мілана до Львова

Єдина в Україні картина відомого французького художника Жоржа де Ла Тура «Платіж» майже рік через локдаун перебувала в Мілані на експозиції.

Відтепер поціновувачі мистецтва можуть насолодитися відреставрованим шедевром XVII cт. в Львівській галереї мистецтв ім. Бориса Возницького. Про це кореспонденту Укрінформу повідомив генеральний директор Львівської Галереї мистецтв Тарас Возняк.

«Робота нещодавно повернулася з Мілана, де експонувалася на виставці «Жорж де Ла Тур: освітлена Європа» в Палаццо Реале. Були певні затримки через локдаун. Спочатку планували, що це буде на пів року, але через закриття музеїв в Європі продовжили угоду. Зараз картину після акліматизації розмістили в експозиції, але ми плануємо робити рекспозицію. Ми її хочемо подати як абсолютно унікальну роботу не лише в нашому музеї, а й в цілій Україні», - наголосив Возняк.

Картина Жоржа де Ла Тура повернулася з Мілана до Львова / Фото: Львівська галерея мистецтва

За його словами, на виставці в Мілані картина Жоржа де Ла Тура зі Львова стала справжньою "зіркою експозиції", адже на початку 2020 року завершилася грандіозна реставрація роботи, яку майже протягом 11 місяців виконували львівські фахівці.

Перед реставрацією картини науковці Львівської реставраційної лабораторії провели низку досліджень: ультрачервоними променями, рентгеном та ультрафіолетом. Біологічні, хімічні та фізичні дали змогу вивчити походження фарб, лаку, клею, полотна. Відтак вдалося не лише відреставрувати роботу, повернувши колористику і світло, а й віднайти в нижніх шарах нові елементи, зокрема підпис художника. А це дуже важливо, адже з поміж 32 картин Жоржа де Ла Тура лише 9 (в тому числі львівська) з автографом.

Після реставрації перед глядачами відкрилася зовсім інша картина. Якість твору різко зросла, як й інтерес до неї. Орієнтовна вартість відреставрованої картини складає 5 мільйонів євро.

Напередодні картину встановили в експозиції Палацу Потоцьких і всі бажаючі її можуть оглянути. Проте найближчим часом керівництво галереї обіцяє реекспозицію твору Жоржа де Ла Тура, вже видали великий каталог по цій роботі, який включає історичні, мистецькі та наукові дослідження, а також відзняли фільм про реставраційні роботи.

Жорж де Ла Тур (1593–1652) - лотаринзький художник, який зазнав впливу караваджистів. Виняткова особистість, яка за своїм мистецьким рівнем, художніми новаціями та оригінальністю письма сягає вершин світової культури свого часу. Біографія та творчий шлях де Ла Тура пронизані білими плямами. Він народився 1593 року в містечку Вік-сюр-Сель у родині пекаря, а з часом став придворним художником при дворі Людовика XIII. Через пожежу в Люневілі більшість його робіт згоріли. Художник помер 30 грудня 1652, а повернувся із забуття лише на початку ХХ століття.