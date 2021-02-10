Книжкова палата назвала топових українських видавців 2020 року

Список видавництв, які видали найбільше книг та брошур у 2020 році, очолили «Фоліо», «Ранок», «Книжковий клуб «Клуб сімейного дозвілля».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Книжкова палата України у Фейсбуці.

«Книжкова палата України визначила топ 30 видавництв і видавничих організацій, які видали найбільше назв книг і брошур у 2020 році (станом на 1 січня 2021 року)», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що «Фоліо» видало 365 найменувань книг та брошур, «Ранок» - 351, а «Книжковий клуб «Клуб сімейного дозвілля» - 350.

До списку також увійшли видавництва «Навчальна книга – Богдан», «Видавничий будинок «Інтелект України», «Видавничий дім «Пегас», «Видавництво Старого Лева», «Твори», «Кристал бук», «Видавництво «Ліра К», «Видавнича група «КМ-Букс», «Віват», «Видавничий дім «Гельветика», «Видавництво «Право», «Науково-виробниче підприємство «Росток А.В.Т.», «Видавництво «Генеза», «Навчальна література», «Видавництво «Астропринт», «Видавнича група «Основа», «Побутелектротехніка», «Рідна мова», «Ліра ДТД», «Літера ЛТД», «НФ», «Ліга прес», «Олді-плюс», «Видавництво «Сполом», «Часопис «Дух літера», «Видавничий дім «Освіта», «Український освітянський видавничий центр «Оріон».

За інформацією Книжкової палати, станом на 1 січня в організацію було доставлено обов’язкові примірники документів від 927 суб’єктів видавничої справи.

Як повідомляв Укрінформ, гранти інституційної підтримки для видавців від Українського інституту книги (УІК) посприяли випуску 2,5 млн примірників книжок. За кілька тижнів УІК буде готовий повідомити про дату початку закупівлі у поточному році. У 2020 році інститут здійснив дві великі програми, одна з яких щодо поповнення фондів публічних бібліотек, а друга, над якою він працював вперше, – це гранти інституційної підтримки.