Гранти УІК на видавництво книжок: торік зі 150 мільйонів використали лише 82

Гранти УІК на видавництво книжок: торік зі 150 мільйонів використали лише 82

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Укрінформ
Гранти інституційної підтримки для видавців посприяли випуску 2,5 млн примірників книжок.

Про це повідомила директор Українського інституту книги Олександра Коваль під час презентації в Укрінформі результатів двох програм - поповнення фондів публічних бібліотек та надання грантів інституційної підтримки у 2020 році, передає кореспондент агентства.

«За гранти інституційної підтримки було видано 2,5 млн примірників книжок. Це після того, як видавці їх продадуть, допоможе їм трохи фінансово стабілізуватися. Серед цих книжок є справді унікальні. Я щаслива, що завдяки цій програмі такі книжки, як «100 митців. Імена України», видана сумським видавництвом «Університетська книга». Інакше вона б не вийшла. Вони підготували макет, але коштів на друк не було. Це комплексний, дуже цікавий проєкт для популяризації української культури», - сказала Коваль.

Вона висловила сподівання, що і в 2021 році буде ця програма, і що коштів на бібліотечну закупівлю виділятиметься все більше – як з державного, так і з місцевих бюджетів.

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Водночас президент Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів Олександр Афонін додав, що «викрутаси» навколо документів і порядку надання цієї інституційної допомоги на рівні Міністерства фінансів, Кабінету Міністрів призвели до того, що реалізація програми інституційної підтримки почалася лише в грудні. А книга, зазначив він, це надзвичайно специфічний продукт з точки зору її виробництва – не можна сьогодні дати дозвіл і завтра отримати готову книжку.

«Позитивна комунікація Міністерства фінансів з Міністерством культури, з Інститутом книги і швидкий пошук найбільш привабливого варіанта реалізації цієї програми дозволили б вирішити більше питань. Але сьогодні маємо те, що маємо, бо із 150 млн було використано лише 82 млн. І головна причина в тому, що більшість видавців, які не ризикнули подавати свої заявки на отримання інституційної допомоги, були переконані, що не встигнуть в ті мінімально припустимі строки реалізувати цю програму. Але програма була зроблена, і вона стала досить дієвою підтримкою для 94 видавництв, які знаходились у надзвичайно скрутному становищі», - констатував Афонін.

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Як повідомлялося, за кілька тижнів УІК буде готовий повідомити про дату початку закупівлі у поточному році. У 2020 році інститут здійснив дві великі програми – вже традиційну програму поповнення фондів публічних бібліотек та програму, над якою він працював вперше, – це гранти інституційної підтримки.

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