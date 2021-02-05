У Швеції знімуть свою «Корону» про Карла XVI Густава

У Швеції планують випустити шестисерійний драматичний серіал про дитинство, юність і монарше життя короля Карла XVI Густава.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє шведська телевізійна мережа TV4.

Як зазначається, шведські телевізійники збираються включити в серіал раніше невідомі ексклюзивні матеріали про дитинство короля.

Сценаристи серіалу повідомили, що мають намір зробити його несхожим на інші проекти про королівські сім'ї, наприклад, британський (серіал «Корона» - ред.) або норвезький («Перетинаючи Атлантику» - ред.).

«Обидва цих серіали про те, як монархія впливає на світ тим чи іншим способом. У Швеції, швидше, навпаки, - як суспільство змінило королівську сім'ю», - сказала сценаристка серіалу, яка раніше працювала над популярним у Швеції телепроектом про нобелівську лауреатку Сельме Лагерлеф, Аса Ланц.

Телепродюсери зазначили, що шведський палац був поінформований про плани майбутніх зйомок.

Серіал планують випускати протягом кількох сезонів по шість серій тривалістю 45 хвилин.

Як повідомляв Укрінформ, британський серіал «Корона» продовжено на шостий сезон, який стане фінальним.

Британський історичний серіал «Корона» присвячений правлінню королеви Єлизавети II. У серіалі її грають три актриси залежно від періоду правління і віку: Клер Фой, Олівія Колман і Імельда Стонтон.

Фото з сайту press.tv4.se