«Євробачення» не повернеться до традиційного формату цьогоріч

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті конкурсу.

Як зазначається, зараз організатори вирішують, за яким сценарієм відбуватиметься конкурс цьогоріч.

"Тепер ми можемо підтвердити, що для проведення конкурсу Євробачення-2021 виключено перший сценарій, а три інші потенційні сценарії все ще розглядаються", - йдеться у повідомленні.

Минулого року було оголошено про існування 4-х можливих сценаріїв, за якими конкурс може відбутися у 2021 році. З наближенням часу проведення конкурсу стає очевидним, який з них вже не на порядку денному.

Як зазначають організатори, вони зосередять зусилля на реалізації другого сценарію проведення заходу, згідно з яким всім учасникам необхідно буде дотримуватися безпечної дистанції.

Крім того, якщо виконавці не зможуть особисто бути присутніми на конкурсі через пандемію, вони зможуть використовувати заздалегідь підготовлені живі записи своїх виступів.

Пісенний конкурс точно відбудеться у Роттердамі у встановлені дати: 18, 20 та 22 травня 2021 року.

Фото: ROTTERDAM AHOY