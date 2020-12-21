Львівський BookForum відбудеться 15-19 вересня, організатори сподіваються на офлайн

28-й Львівський міжнародний BookForum відбудеться 15-19 вересня 2021 року.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради, передає Укрінформ.

15−19 вересня 2021 року у Львові відбудеться 28-й Львівський міжнародний BookForum. Ініціатором та організатором заходу є громадська організація «Форум видавців».

"Формат фестивалю ми оголосимо вже у 2021 році, проте сподіваємось, що все ж таки вдасться частину подій провести офлайн. Усі скучили за традиційними зустрічами з авторами, живими дискусіями та фестивальною атмосферою. А досвід проведення 27-го BookForum в онлайн-форматі дозволить зробити наступний фестиваль доступнішим для тих, хто не може приїхати до Львова", — заявили організатори.

Як повідомлялося, 27-й BookForum у зв’язку з пандемією вперше відбувся в онлайн-форматі за підтримки Українського культурного фонду. Упродовж п’яти днів відвідувачі мали змогу переглянути події та зустрітись з улюбленими авторами на сайті та онлайн-платформах фестивалю. За підрахунками організаторів, події зібрали понад 400 тисяч переглядів. Переглянути їх можна і зараз на сайті та фейсбук-сторінці фестивалю.

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Після завершення BookForum було опубліковано онлайн-антологію "Ковчег „Титанік“. 20 есеїв про людство зразка 2020-го". До неї долучились відомі українські та іноземні письменники та письменниці: Вікторія Амеліна, Лариса Денисенко, Володимир Єрмоленко, Зоя Казанжи, Катерина Калитко, Ірена Карпа, Маріанна Кіяновська, Тарас Лютий, Тарас Прохасько, Гаська Шиян, Лідія Дімковська, Бурджу Шагін, Дебора Вукушич, Таня Габерланд, Гелен Айворі, Ян Карсон, Маша Колянович, Марта Дзідо, Даніель Одія, Андрей Хаданович.