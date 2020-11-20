Компанія Yakaboo передала військовослужбовцям 500 книжок

18-19 листопада команда Yakaboo реалізувала другий етап проєкту «Бібліотека для героїв».

У його межах 10 військових частин повітряних сил у Вінниці, навчальний центр сухопутних військ «Яворів» на Львівщині, а також Кременчуцький шпиталь отримали 500 книг, повідомили Укрінформу в пресслужбі Yakaboo.

200 книг було передано до Вінниці, 250 – у навчальний центр «Яворів» і 50 Кременчуцькому шпиталю, розповіли у пресслужбі. Військові отримали сучасну українську, художню, історичну та ветеранську літературу, світові бестселери, зокрема й англійською мовою, книжки з протидії пропаганді та інформаційній війні тощо. Серед них — «Справа Василя Стуса» Вахтанга Кіпіані, «Це не пропаганда» Пітера Померанцева, «Фелікс Австрія» Софії Андрухович, «Список кораблів» Сергія Жадана, «Морські історії» адмірала Вільяма Г. Макрейвена, «Вояки» Мері Роуч, «Мистецтво війни» Сунь-дзи тощо.

Олена Рибчук, підполковник ЗСУ, заступник командира військової частини 1660 (однієї з тих, що отримали книги в межах другої частини проєкту) розповіла, що військові «дуже часто запитують ветеранську літературу. Вона є в продажу, але — не в бібліотеках військових частин. У книжках військові читають про емоції, які вони переживають, і розуміють, що це — нормально, це приймають і з цим живуть. Також є величезна потреба в перекладній літературі про військову справу та досвід. Запит на неї колосальний».

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Військові частини, що отримали книги під час другого етапу проєкту, звернулися до Yakaboo після того, як чотирьом військовим частинам у Маріуполі було передано 400 книг, повідомив Іван Богдан, CEO Yakaboo, член правління Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів.

«Під час першої поїздки ми побачили щиру зацікавленість та зрозуміли, що нашим захисникам не вистачає якісної сучасної літератури. Тож ми вирішили, що проєкт стане постійним та буде реалізовуватися по всій країні. Адже читання є невід’ємною складовою розвитку й саморозвитку українського суспільства та нації», - сказав він.

Проєкт «Бібліотека для героїв» було започатковано у червні 2020 року.

Під час першого етапу проєкту представники Yakaboo відвідали 56-у механізовану бригаду, 503-ю бригаду морської піхоти та батальйон «Азов» у Маріуполі та передали військовим 400 книг. Ініціатива знайшла відгук у бійців, і військові частини з різних куточків країни почали звертатися із запитом щодо книг.

Yakaboo планує перетворити проєкт «Бібліотека для героїв» на всеукраїнський.

Фото: Yakaboo