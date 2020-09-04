Yakaboo запускає програму підтримки малих видавництв на 27 BookForum

Про це повідомляє Книжковий блог Yakaboo, передає Укрінформ.

«Через скасування книжкового ярмарку на 27 BookForum у Львові чимало українських видавців не зможуть широко представити свої новинки читачам. Тому книжкова платформа Yakaboo у партнерстві з ГО «Форум видавців» пропонує видавництвам альтернативу, яка дозволить їм безкоштовно презентувати нові книжки на 27 BookForum», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, впродовж 10 днів Yakaboo безкоштовно розміщуватиме книжки таких видавництв на сайті та просуватиме їх на рівні з іншим асортиментом книгарні. Книжки продаватимуть із символічною комісією в 1 грн, а весь прибуток, включно з собівартістю і доходом, отримають видавництва.

Взяти участь у програмі зможуть суб’єкти видавничої справи, які випускають до 10 найменувань на рік або сукупний наклад яких не перевищує 10 тисяч екземплярів.

Реєстрація у програмі підтримки малих видавництв тут.

«Відсутність одного з найбільших книжкових івентів 2020 року суттєво вплине на книжковий ринок. Тому інтернет-книгарня Yakaboo у партнерстві з Форумом видавців ініціює програму підтримки малих та нішевих видавництв. Ми вирішили допомогти невеликим гравцям на книжковому ринку втриматися у період кризи та, попри все, надати можливість читачам ознайомитися з очікуваними новинками 2020 року», - коментує головний виконавчий директор Yakaboo Іван Богдан.

Фото: pexels.com