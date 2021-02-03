Премії «Золотий глобус-2021» вручать одночасно у двох містах

Церемонія вручення премії «Золотий глобус 2021» наприкінці лютого буде проходити одночасно в Лос-Анджелесі та Нью-Йорку, а номінанти братимуть участь у церемонії з різних куточків світу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters з посиланням на організаторів.

Зазначається, що такі зміни викликані пандемією коронавірусу, яка унеможливила традиційну вечерю з сидячими місцями для знаменитостей в готелі Beverly Hilton у Беверлі-Хіллз.

Замість цього ведуча Тіна Фей вестиме пряму трансляцію, яка йтиме на NBC, з Rainbow Room у Нью-Йорку, а її напарниця Емі Полер – з Beverly Hilton.

Інші деталі церемонії 28 лютого, яка стане першою масштабною церемонією нагородження напередодні церемонії вручення «Оскара», все ще опрацьовуються.

Номінанти на премію «Золотий глобус», яку організовує Голлівудська асоціація іноземної преси (HFPA), будуть оголошені у середу, 3 лютого.

Пандемія внесла великі зміни в церемонії вручення різних нагород. Також через коронавірус були пересунуті церемонії вручення «Золотих глобусів» і «Оскара»: першої - з початку січня на 28 лютого, а другої — на 25 квітня замість кінця лютого або початку березня.

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Як повідомляв Укрінформ, видатна голлівудська кіноактриса Джейн Фонда отримає премію Сесіла Б. де Мілля на цьогорічній церемонії вручення "Золотого глобуса".