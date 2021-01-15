Церемонію вручення премії Гільдії кіноакторів перенесли через Греммі

Щорічна церемонія вручення премії Гільдії кіноакторів (SAG Awards) перенесена на 4 квітня через те, що організатори церемонії вручення «Греммі» вирішили обрати ту саму дату для проведення свого заходу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Variety.

Зазначається, що номінантів на 27-ту щорічну премію SAG Awards оголосять 4 лютого.

Через пандемію коронавірусу у світі кілька нагороджень, зокрема премій «Оскар» і «Золотий глобус», були перенесені на весну.

SAG Awards оголосила, що перенесе свою церемонію 2021 року на березень ще в липні 2020 року.

Академія звукозапису, яка присуджує «Греммі» оголосила минулого тижня, що перенесе церемонію нагородження з 31 січня також на березень.

"Ми вкрай розчаровані, дізнавшись про суперечливу дату 14 березня, оголошену сьогодні для телетрансляції Греммі в цьому році. Ми оголосили ту ж дату для церемонії вручення нагород SAG Awards в липні минулого року з наміром якомога ретельніше продумати графік проведення інших церемоній нагородження. Ми очікували такої ж уваги від організацій у всій галузі", - йдеться в заяві організаторів вручення премії Гільдії кіноакторів.

Видання пише, що Академія звукозапису вже не вперше призначає ту саму дату проведення церемонія нагородження «Греммі», як і SAG Awards. Зокрема аналогічна ситуація склалася у 2020 році.