Завтра Землю накриє магнітна буря: як захиститися

В понеділок, 1 лютого, очікується геомагнітна буря через посилення сонячного вітру.

Про це повідомляє Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США, передає Укрінформ.

Як зазначають фахівці, буря буде слабкою, рівня G1 і буде пов'язана з посиленням сонячного вітру, який виникає з виступу південної полярної корональної діри.

Зазначається, що у класифікації магнітних бур існує всього п'ять рівнів – від G1 до G5.

Вважається, що буря класу G1 може спровокувати незначні збої в роботі енергосистем, а також вплинути на шляху міграцій птахів і тварин. При цьому більш сильні бурі призводять до порушень зв'язку і перебоїв в роботі навігаційних систем.

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У ці дні багато людей можуть відчути аритмію серця, шум у вухах, стрибки тиску або просто психічну неврівноваженість і бажання з кимось посваритися, пише Главком.

Медики радять не планувати на ці дні ніяких важливих і відповідальних справ, добре висипатися, харчуватися і відпочивати. Також варто стежити за тиском.

Лікарі кажуть, що першочергово магнітна буря негативно впливає на людей з метеозалежністю, літніх, тих, у кого є проблеми з серцем, судинами і іншими хронічними хворобами.

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Можуть відчути вплив бурі гіпертоніки, гіпотоніки, сердечники. Їм медики радять тримати поруч ліки.

У ці дні може виникати головний біль, мігрень, порушуватися ритми серця, скакати тиск, шуміти у вухах.

При цьому навіть у людей, що вважають себе здоровими, можуть бути проблеми - втома, безсоння, головний біль.

Як убезпечити себе в дні магнітної бурі:

Фахівці рекомендують розвантажити ці дні на роботі - не потрібно планувати якісь особливо важкі завдання. Це стосується, як розумової, так і фізичної праці.

Спати варто повноцінно - не менше 7-8 годин на день.

Повністю відмовтеся від алкоголю, а каву замініть зеленим або трав'яним чаєм.

Не перевантажуйте ШКТ смаженою і жирною їжею.

Побільше гуляйте на свіжому повітрі, але уникайте перевтоми.

Якщо ви в групі ризику, контролюйте тиск і стежте за своїм станом.