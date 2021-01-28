Астрологічний прогноз на 2021 рік

Скандали, викриття, зрив домовленостей…

Розглядаючи астрологічний прогноз сучасної України, виходимо з натальної карти, побудованої на момент проголошення її незалежності, тобто «народження» – 24 серпня 1991 року, 18:00 (м. Київ). Саме тоді держава зробила «перший вдих» і включилася в космічні хвильові цикли, що корелюються з подіями в країні та настроями в суспільстві.

Сонце нової України перебуває в Діві, Місяць – у Водолії, Асцендент (висхідний знак) – у Козерогу. Найчутливішими точками натальної карти є Асцендент, «обтяжений» кластером планет – Нептуном, Юпітером та Місячними вузлами, а також скупчення планет у останніх градусах Лева – Меркурія, Юпітера, Венери плюс Сонце в першому градусі Діви; цьому скупченню «опонує» Місяць у Водолії (180 градусів). Визначальним є також розташування Плутона в Зеніті.

Не вдаючись до характеристик натальної карти, зауважу лишень, що поєднання Сонця в Діві з Асцендентом у Козерогу не суперечить традиційному віднесенню українців як нації до Тельця, оскільки все це знаки земної стихії. (Американці вважаються Близнюками, англійці – Терезами, росіяни – Водолієм, поляки – Стрільцем, німці – Овном, індуси – Раком тощо). Астрологічний архетип представників етносу, як правило, сформовано набагато раніше, ніж з’явилося їхнє сучасне державне утворення.

Щодо прогнозу, то наступний 2021 рік відзначатиметься важливими положеннями транзитного Юпітера, який утворюватиме опозицію до згаданого планетного скупчення Сонця, Венери, Меркурія та Юпітера. Водночас у дирекціях сонячної дуги бачимо опозицію Сатурн – Сонце, що створює драматичне тло для «юпітеріанських» подій.

Позивні ініціативи у сфері законодавства, правового регулювання, подолання епідемії коронавірусу кінця 2020-го - початку 2021 року (з’єднання транзитного Юпітера з натальним Сатурном, інгресія Сатурна у знак Водолія, завершення впливу «повернення Сатурна»), на жаль, не будуть підтримані й розвинуті належним чином протягом року.

Опозиція Юпітер–Меркурій, що розпочнеться навесні й триватиме до кінця року, може означати суперечки у сфері права, загострення протистояння між гілками влади, наприклад довкола суперечливих рішень Конституційного суду. Слід очікувати оприлюднення скандальних фактів стосовно високопосадовців, викриття в корупції, приховуванні якихось даних, репутаційних втрат. Участь Меркурія означає залученість засобів масової інформації, соціальних мереж, коли тайне стає явним. Імовірно, знову загостриться мовне питання.

Цей аспект може означати зрив раніше досягнутих домовленостей у міжнародних відносинах і торгівлі. А ще – напруження в релігійній сфері, ідеологічні суперечності.

Опозиція Юпітер–Венера приблизно в той самий період сигналізує про проблеми у фінансово-бюджетній царині, викриття у галузі культури. Може постраждати система цінностей, проявиться суперечність між правовими нормами та традиціями й соціальними установками.

Очікувана опозиція Юпітера до Сонця навесні й до кінця року – це удар по авторитету керівника держави, негативне сприйняття його дій, падіння рейтингів довіри до влади, невдачі у сфері міжнародних відносин.

Опозиція Юпітера до Юпітера свідчить про помилковість ухвалених рішень, хибне бачення перспектив, заподіяння шкоди цінностям, провал у переговорах, можливо, загроза безвізовому режимові з країнами ЄС.

Усі ці негативи, однак, не передбачають якихось фатальних наслідків, кардинальних змін, революцій чи дострокових виборів у 2021 році. Не проглядається й посилення воєнного конфлікту між Україною та Росією. Скоріш за все, тут усе залишатиметься без змін.

Акції протесту, які періодично підстьобуватимуть владу до якихось дій, не матимуть масового характеру й поки що нічим їй не загрожують.

Водночас з’єднання Юпітера з Місяцем навесні та восени свідчить про пом’якшення напруження в указаних сферах. Очевидно, вдасться стабілізувати курс гривні, хоча домовитися в цей період з міжнародними фінансовими інституціями буде доволі складно.

Та у будь-якому разі складнощі наступного року виглядатимуть як «квіточки» порівняно з «ягідками», яких слід очікувати у 2022-му, коли «зловісний» Сатурн, рухаючись по знаку Водолія, утворить, так само, як «благородний» Юпітер у 2021-му, опозицію до стеліуму планет у Леві. Адже негативні аспекти Сатурна часто пов’язані зі зміною структури, перерозподілом сил, концентрацією та подальшим вибухом негативної енергії.

На схемі. Транзити планет станом на 5 травня 2021 року; опозиція Юпітер–Венера, опозиція Венера–Меркурій. Період актуалізації проблем, пов’язаних з діяльністю органів влади.

Володимир Ільченко

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