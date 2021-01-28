Українська «мистецька» соцмережа Cittart запрацює у лютому

Українська «мистецька» соцмережа Cittart запрацює у лютому

Укрінформ
У лютому 2021 року в Україні запрацює додаток Cittart – перша соціальна мережа та маркетплейс для митців і тих, хто цікавиться сучасним мистецтвом.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі проєкту.

Зазначається, що додаток працюватиме за такою схемою: митці розміщуватимуть на платформі свої артоб’єкти, а користувачі матимуть змогу безпечно і швидко обрати та купити оригінальні витвори мистецтва.

За словами розробників, у додатку щодня з’являтимуться нові артоб’єкти, а його алгоритми за допомогою інтуїтивних механізмів підбиратимуть їх в особисту стрічку користувача. Також буде сформована «історія» кожного витвору мистецтва з моменту створення і до купівлі та зміни власника чи країни перебування згідно з вимогами конфіденційності.

Аби розмістити свої роботи у Cittart до моменту офіційного старту, митці можуть залишити заявку у відповідній формі на сайті проєкту. Після запуску додатку користувачі реєструватимуться самостійно. Наразі також відкрита реєстрація для всіх, хто хоче першим отримати посилання на завантаження додатку.

Читайте також: Вермеєр і Рембрандт: у Нідерландах показали першу в світі експозицію у форматі гігапіксель

Засновниця стартапу Cittart – українська художниця Дарина Момот, кураторка українського павільйону на Nord Art, однієї з найбільших виставок сучасного мистецтва у світі. Співзасновник - Георгій Варданян - керівний партнер компанії Fitelio, яка займається розробкою digital-продуктів і сервісів з автоматизації бізнес-процесів. Ідея також зацікавила Український фонд стартапів і Український культурний фонд, які виділили близько 100 000 $ інвестицій на розробку.

Читайте також: Чи здатне українське мистецтво об’єднати суспільство?

«Мистецька галузь та сучасний арт в Україні – досі дуже нішеві, закритий ринок, до якого часто просто побоюються долучатися ті, кому мистецтво просто подобається. У людей є побоювання, що мистецтво – це завжди про великі гроші та амбіції дозволити собі мати мистецтво вдома», – зазначила Момот. Вона додала, що стартап має на меті змінити ставлення українців до мистецтва та об’єднати мистецьку спільноту країни.

Читайте також: Укравтодор приймає скарги на замети через додаток Waze

Зараз проєкт знаходиться на стадії активної підготовки до релізу: проводяться перемовини з художниками та скульпторами щодо розміщення їхніх творчих надбань та останні тестування всіх сервісів додатку. Завантажити додаток зможуть користувачі мобільних операційних систем iOS та Android.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-