Українська «мистецька» соцмережа Cittart запрацює у лютому

У лютому 2021 року в Україні запрацює додаток Cittart – перша соціальна мережа та маркетплейс для митців і тих, хто цікавиться сучасним мистецтвом.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі проєкту.

Зазначається, що додаток працюватиме за такою схемою: митці розміщуватимуть на платформі свої артоб’єкти, а користувачі матимуть змогу безпечно і швидко обрати та купити оригінальні витвори мистецтва.

За словами розробників, у додатку щодня з’являтимуться нові артоб’єкти, а його алгоритми за допомогою інтуїтивних механізмів підбиратимуть їх в особисту стрічку користувача. Також буде сформована «історія» кожного витвору мистецтва з моменту створення і до купівлі та зміни власника чи країни перебування згідно з вимогами конфіденційності.

Аби розмістити свої роботи у Cittart до моменту офіційного старту, митці можуть залишити заявку у відповідній формі на сайті проєкту. Після запуску додатку користувачі реєструватимуться самостійно. Наразі також відкрита реєстрація для всіх, хто хоче першим отримати посилання на завантаження додатку.

Засновниця стартапу Cittart – українська художниця Дарина Момот, кураторка українського павільйону на Nord Art, однієї з найбільших виставок сучасного мистецтва у світі. Співзасновник - Георгій Варданян - керівний партнер компанії Fitelio, яка займається розробкою digital-продуктів і сервісів з автоматизації бізнес-процесів. Ідея також зацікавила Український фонд стартапів і Український культурний фонд, які виділили близько 100 000 $ інвестицій на розробку.

«Мистецька галузь та сучасний арт в Україні – досі дуже нішеві, закритий ринок, до якого часто просто побоюються долучатися ті, кому мистецтво просто подобається. У людей є побоювання, що мистецтво – це завжди про великі гроші та амбіції дозволити собі мати мистецтво вдома», – зазначила Момот. Вона додала, що стартап має на меті змінити ставлення українців до мистецтва та об’єднати мистецьку спільноту країни.

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Зараз проєкт знаходиться на стадії активної підготовки до релізу: проводяться перемовини з художниками та скульпторами щодо розміщення їхніх творчих надбань та останні тестування всіх сервісів додатку. Завантажити додаток зможуть користувачі мобільних операційних систем iOS та Android.