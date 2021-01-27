Укравтодор приймає скарги на замети через додаток Waze

Укравтодор отримає всі звернення про нерозчищені ділянки доріг державного значення, надіслані через навігаційний мобільний додаток Waze.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Укравтодору у Фейсбуці.

"Боротьба з наслідками снігопаду у центральних та південних областях не зупиняється з ночі. Ми скооперувались з командою Waze, і тепер усі звернення про неочищені ділянки будуть надходити також і нам", - йдеться у повідомленні.

Для того, щоб повідомити про проблему, потрібно сфотографувати неочищену ділянку і зафіксувати звернення через додаток Waze. Ця опція доступна виключно для доріг державного значення.

Як повідомляв Укрінформ, у зв’язку з активізацією циклону над півднем України до кінця доби 27 січня та протягом доби 28 січня в Одеській, Миколаївській областях очікується надзвичайний сніг (приріст снігового покриву 30-40 см), посилення швидкості вітру до 15-20 м/с, сильна хуртовина, снігові замети, налипання мокрого снігу (ІІІ рівень небезпечності, червоний); в Кіровоградській області прогнозується сильний мокрий сніг (приріст снігового покриву 20-30 см), налипання мокрого снігу (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий); в Черкаській, Полтавській, Сумській та Чернігівській областях очікується значний мокрий сніг (приріст снігового покриву 10-15 см), налипання мокрого снігу (І рівень небезпечності, жовтий); на дорогах ожеледиця.