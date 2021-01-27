На Лесбосі знайшли скам'яніле дерево, якому 20 мільйонів років

Археологи знайшли на грецькому острові Лесбос скам'яніле дерево, якому 20 мільйонів років.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Ekathimerini.

Дерево виявили під час дорожніх робіт поблизу лісу, що скам'янів мільйони років тому після виверження вулкана. Після падіння його вкрив товстий шар вулканічного попелу.

Як зазначається, вперше від початку розкопок у 1995 році дерево знайдене у такому хорошому стані - разом із гілками та корінням. Його висота становить близько 19 метрів.

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Скам’янілий ліс Лесбосу, який перебуває під охороною ЮНЕСКО, займає територію площею 15 000 гектарів. Він утворився внаслідок виверження вулкана 20 мільйонів років тому.

Фото: Ekathimerini