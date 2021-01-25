Disney заблокував мультфільми про Пітера Пена і Робінзонів через «расизм»

Стрімінговий сервіс Disney+ обмежив можливість перегляду дітьми до шести років низки класичних мультфільмів через наявні в них расові стереотипи.

Відтепер у дитячому профілі не можна буде переглянути «Пітера Пена», «Котів Аристократів», «Дамбо», а також художній фільм «Швейцарська сім’я Робінзонів», передає Укрінформ із посиланням на Daily Mail.

Зокрема, на своєму вебсайті представники компанії уточнили, що в мультфільмі про Пітера Пена можна побачити расистське та стереотипне зображення корінних американців. У «Котах-аристократах» зустрічаються карикатурні зображення персонажів азійського походження - сіамських котів. У «Дамбо» персонаж ворони на ім'я Джим є карикатурою на афроамериканців. «Швейцарську сім’ю Робінзонів», яку зняли в 1960-му році, розкритикували за «жовтолицих» та «темнолицих» піратів.

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Втім, як відомо, це блокування не розповсюджується на акаунти дорослих, з яких вищезазначені мультфільми можна переглянути.

Раніше Disney+ маркував ці фільми відповідним дисклеймером.

«Ця програма демонструється в тому вигляді, в якому вона була створена. Вона може містити застарілі культурні установки», - застерігалося в новій помітці.

Як повідомляв Укрінформ, раніше з платформи стрімінгового сервісу HBO Max у США зняли фільм «Віднесені вітром» через його «расові забобони».

У HBO Max заявили, що фільм у 1939 році був «продуктом свого часу» і продемонстрував «етнічні та расові забобони», які «були неправильними тоді і є помилковими зараз».