"Віднесених вітром" зняли з платформи HBO Max через "расові забобони"

Фільм «Віднесені вітром» зняли з платформи стрімінгового сервісу HBO Max у США через його «расові забобони».

Про це повідомляє ВВС.

«Віднесені вітром» було знято з HBO Max після закликів видалити його зі стрімінгового сервісу в США», - йдеться в повідомленні.

У HBO Max заявили, що фільм у 1939 році був «продуктом свого часу» і продемонстрував «етнічні та расові забобони», які «були не праві тоді й не праві сьогодні».

Фільм повернуть на платформу в невстановлену дату з «обговоренням його історичного контексту». За словами керівництва сервісу, було б «безвідповідально» тримати фільм на платформі без «пояснення і викриття» його «расистських настроїв».

«Віднесені вітром» довго піддавалися нападкам за зображення рабства в фільмі. Заснований на романі Маргарет Мітчелл, він зображує персонажів-рабів, які на вигляд задоволені своєю долею і залишаються вірними своїм колишнім власникам після скасування рабства.

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Як повідомляв Укрінформ, у США прокотилася хвиля протестів у зв'язку із загибеллю 25 травня 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда. В інтернет потрапили відеокадри, на яких видно, як під час затримання офіцер поліції притискає коліном до землі шию підозрюваного, а той намагається сказати, що не може дихати. Незабаром Флойд помер у лікарні.

ФБР і прокуратура відкрили справу щодо правомірності дій правоохоронців. Четверо поліцейських, причетних до інциденту, було звільнено. Офіцера Дерека Шовіна, який фігурує у скандальному відео, було заарештовано. Йому пред'явлено звинувачення у вбивстві.