Кількість передплатників Netflix перевищила 200 мільйонів

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Wall Street Journal.

Компанія заявила, що тепер «може генерувати більше коштів, ніж їй необхідно», і їй більше не доведеться позичати гроші, щоб продовжувати реалізовувати свою стратегію зростання.

Акції Netflix подорожчали на 12% після завершення торгів на біржі.

Постійне зростання передплатників Netflix відбувається на тлі посилення конкуренції з боку інших потокових сервісів, таких як Disney+, Apple TV+, HBO Max і Peacock.

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Попит на стрімінгові сервіси різко зріс через пандемію коронавірусу, яка змусила споживачів більше часу проводити вдома.

Як повідомляв Укрінформ, раніше компанія Netflix заявила, що планує цього року кожного тижня випускати новий фільм.

Всього у 2021 році Netflix випустить 71 стрічку - від мюзиклів до бойовиків та від романтичних комедій до сімейної анімації.

Йдеться про фільми, в яких грають голлівудські актори, серед яких Двейн Джонсон, Мелісса Маккарті, Геллі Беррі, Джейсон Момоа, Раян Рейнольдс та інші.