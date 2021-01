У Туреччині собака шість днів чекав господаря під лікарнею

У турецькому Трабзоні, що в Чорноморському регіоні, в північно-східній частині країни, пес 6 днів чекав під лікарнею свого господаря, який проходив стаціонарне лікування.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на турецький телеканал TRT.

«Пес на прізвисько Бонджук 6 днів поспіль чекав на свого господаря під лікарнею в Трабзоні, поки той проходив лікування», - повідомив телеканал.

Фото: DHA Photo

Вірний пес уже став відомим на весь світ, оскільки про нього написали всесвітньо відомі ЗМІ, зокрема The Washington Post, The Guardian, Associated Press, New York Daily News.

Як уточнює видання Sabah, господаря Бонджука було шпиталізовано 14 січня, відтоді собака чатував біля лікарні на його повернення. Родичі господаря пса постійно забирали його додому, але він щоразу повертався до лікарні.

Господар був виписаний з лікарні після 6-денного лікування та повернувся додому разом зі своїм чотирилапим другом.