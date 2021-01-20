У Чернігові подружжя прихистило цуценя, яке виявилося вовком

Про це повідомляє Суспільне Чернігів, передає Укрінформ.

"Бані - таке прізвисько подружжя Макеєнків обрало для свого знайди. Раніше вони не заводили собак, це перший пес у родині. Згодом виявилося, що це і не пес, вони прихистили вовка", - повідомляється у сюжеті.

Худе й кульгаве, з підбитою лапою цуценя чернігівка Крістіна Макєнко знайшла у жовтні минулого року біля школи № 21 у мікрорайоні Подусівка і покликала з собою, щоб нагодувати. Воно пішло й залишилося в неї жити.

Усвідомлення того, що це не собака, до господарів подвір’я приходило поступово. Цуценя не гавкало, боялося людей, високо стрибало, а звичний для собак раціон - каша з м’ясом - йому не підходив. Спочатку подружжя це пояснювало психологічною травмою.

Першим зауваження, що це, можливо, вовченя, зробив сусід. Макеєнки ж повірили в це ближче до зими, коли Бані зміцнів і став пухнастішим. Перед Новим роком Бані посадили на ланцюг, щоб не нашкодив собі та іншим або ж не втік. Зараз він з’їдає щонайменше два кілограми сирого м’яса на день - курятини або яловичини. Найулюбленіша розвага - борсатись у купі перегною.

Зрозумівши походження Бані, Макеєнки проконсультувалися із зоологами. Ті припустили, що вовченя в місті з’явилося не з лісу, а було викинуте людьми, які завели його як домашнього улюбленця - зараз таке часто трапляється. Тримати вовка на ланцюгу або в клітці, як собаку, не бажано, бо він, врешті-решт утече, а на свободі або загине, або нападе на людину чи домашню тварину.

Найкращий вихід для Бані, який вже не зможе жити на волі - це реабілітаційний центр, де тварина матиме умови, наближені до природних. В одному з них - "Парку хижаків Арден" на Хмельниччині - чернігівського вовка погодилися прийняти. Гроші, потрібні на його транспортування, а це 3 тис. грн, волонтери зібрали за день. Тепер тварину очікує переїзд.

Фото: Суспільне