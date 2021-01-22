Прем’єру нового фільму про Бонда втретє перенесли через пандемію

Реліз чергової кінострічки про агента Джеймса Бонда «007: Не час помирати» відкладено вже втретє поспіль у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Ця картина мала побачити світ у квітні 2020 року. Але тепер вихід запланований на 8 жовтня 2021 року. Фільм стане 25-им у серії, присвяченій легендарному британському агенту 007.

Варто зауважити, що кілька локдаунів, введених протягом останнього року в багатьох країнах світу, дуже негативно вплинули на стан кіноіндустрії.

Для прикладу, в рамках коронавірусних обмежень у Великій Британії та Ірландії закриті всі кінотеатри, і не відомо, коли їх відкриють знову. У свою чергу, це позбавляє сенсу поспішати із випуском фільму, оскільки його зйомки не окупилися б.

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Як відомо, касові збори попереднього фільму про Бонда («007: Спектр», 2015 рік) становили 900 мільйонів доларів.