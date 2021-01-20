Як дбають про знайдений на Житомирщині старовинний човен

Знайдений влітку поблизу села Хочине Олевського району Житомирщини унікальний для цих теренів дерев’яний човен-довбанку щодня обробляють спеціальним розчином, аби зберегти його для майбутнього музею-скансену.

Про це кореспонденту Укрінформу розповів краєзнавець з Олевська Юрій Халімончук.

«Завдяки співпраці міської ради, Інституту археології (Національної академії наук України – ред.), місцевих краєзнавців і меценатів човен перевезли на городище в Олевськ і він розміщений у приміщенні поблизу. Там колись була ферма, потім столярний цех і воно належно не обладнане, але накрите і захищене від дії сонця та опадів, які можуть зашкодити човнові. Було придбано оприскувач і ми з Андрієм Петраускасом (керівник Житомирської археологічної експедиції – ред.) навідалися у краєзнавчий музей у Маневичі на Волині, де його директор Петро Хомич спонсорував нам 4 мішки реактиву, щоб зберегти його від псування. Тут у нас є наглядач городища, який живе поблизу і щодня обробляє човен», - зазначив Халімончук.

Знайдений на Житомирщині стародавній човен / Фото Юрія Халімончука та Ельдара Сарахмана

Перші пів року човен обробляли двічі на день, а тепер – один раз. Такий процес триватиме ще пів року, а далі за його станом визначать, чи потрібно це продовжувати.

«Те приміщення, де зараз човен, не пристосоване і потребує капітального ремонту, принаймні даху. Ми вже давно працюємо над створенням там музею-скансену, бо назбиралося достатньо експонатів, які не помістяться до музею. Об’єкт буде включати городище з його інфраструктурою і прилеглу територію з цим приміщення, де буде музей човнів й інших древлянських промислів», - додав краєзнавець.

Експозиція Олевського народного краєзнавчого музею, що діє в місті, не спроможна прийняти цей човен.

Халімончук каже, що човен має назву «Хочень» за стародавньою назвою села, поблизу якого його знайшли.

Човен-довбанку, що виготовлений із сосни, знайшли влітку на розмиві берега річки Уборть. Археологи та краєзнавці акцентують, що це перша така знахідка на території Олевського району. Човен має довжину майже 9 метрів. Як показали дослідження в лабораторії, його виготовлення датується ХІV – ХVІ. Точну дату встановить німецька лабораторія.