У Чернігові створюють літературну школу для дітей

У Чернігові, на базі міської бібліотеки ім. М. Коцюбинського, створюють першу в місті дитячу літературну школу "Кошлатий Борушко".

Про це Укрінформу повідомила піарменеджер проєкту, письменниця та працівниця бібліотеки Олена Терещенко.

"Будемо набирати дітей віком від 8 до 16 років, які пишуть вірші та прозу, мають якісь ідеї. Під час занять вони зможуть вдосконалити свої навички. Викладачами у школу ми запросимо відомих письменників Сергія Пантюка, Валентину Мастєрову, Валентину Михайленко, Ганну Арсенич-Баран. Це люди, які й самі вміють писати і можуть навчити дітей розробляти сюжети, проробляти персонажі, писати діалоги", - розповіла вона.

За словами Терещенко, також у цій школі проводитимуться заняття з художньої творчості та акторської майстерності: щоб діти могли проілюструвати свої твори та вміли їх презентувати публіці.

За підсумками навчання буде випущено збірку творів юних літераторів. Організатори школи планують, що вона доповнить перелік сувенірної продукції, яка пропонуватиметься гостям міста. Адже писатимуть діти про Чернігів, на основі місцевих легенд.

"Літературної сувенірної продукції у нас фактично немає - на відміну від Львова, де видано багато таких збірок", - зауважила Терещенко.

Вона додала, що проєкт створення дитячої літературної школи Чернігівський обласний осередок Національної спілки письменників подав на розгляд Українського культурного фонду (УКФ). Водночас організатори збирають необхідне співфінансуваня. На сьогодні з необхідних понад 55 тис. грн зібрано вже 39 тис.

Кошти підуть на організацію навчального процесу в школі та видання підсумкової збірки. Якщо допоможе й УКФ, то викладачам виплатять гонорари. Для слухачів школи навчання буде безкоштовним.

Борушко Кошлатий, на честь якого названо школу та який став її символом, – це чарівний коник, персонаж чернігівської билини XII ст., прототип відомого Горбоконика, який допомагає своєму господарю виконати нездійсненні завдання. Сувенірного "Борушка" для майбутньої школи за принципом ляльки-мотанки виготовила чернігівська майстриня Олександра Дідович.

За словами Терещенко, ідея відкриття "Кошлатого Борушка" стала логічним продовженням реалізації в Чернігові проєкту "Літературна школа "Цвіт папороті" для дорослих, що за підтримки УКФ був реалізований улітку 2019 року.

Підтримати проєкт можна за посиланням.