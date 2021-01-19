Український реставратор відкрив таємницю хреста, який «оживав» на Богоявлення

Український мистецтвознавець та художник-реставратор Микола Бендюк відкрив таємницю унікального хреста, знайденого ним у місті Острозі.

Про це Микола Бендюк розповів у коментарі кореспонденту Укрінформу.

“Уявіть собі таку сцену. Священник на свято Водохреща брав срібний, жовтуватого відтінку хрест (без зображень) і вмочував у воду. За час літургії поверхня хреста починала патинувати і на темному тлі чітко ставало видно золотий малюнок. На хресті з одного боку з'являлися сцена з Водохрещем, на другій - розп'яття”, - розповів Бендюк.

За словами мистецтвознавця, він примітив цей хрест у Миколаївській капличці міста Острога в 90-ті роки. І відразу зрозумів, що це річ дуже давня - 16-17 ст.

“Про властивості цього предмета знали лише в 16-17 століттях, можливо трохи пізніше. В усякому разі у 20 столітті про це вже ніхто й не підозрював. Церковники пробували навіть здерти емаль-чернь з хреста, думаючи що це бруд. І лише в 90-х я випадково довідався про цю таємницю”, - зазначив Бендюк.

Зі слів дослідника, він забрав хрест до своєї майстерні, де планував відреставрувати. Очистивши від бруду, опустив хрест у рідину для зняття патини. А коли дістав, то помітив, що зображення розп'яття та сцени Водохреща майже зникли.

"Це був шок! Я боявся, що зіпсував унікальний хрест! Але коли придивився уважніше, то помітив канавки, котрі утворювали фігуру Ісуса Христа та предстоячих. Зрозумівши, що тут треба експериментувати, я додав декілька крапель нашатирного спирту у воду, щоб створити кисле середовище, й опустив хрест. Після того, як дістав його з розчину, побачив, що на площині почало проявлятися розп'яття”, - згадує дослідник.

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Як пояснив Бендюк, на хрест нанесено своєрідну емаль – чернь: “У цій емалі, що має жовтуватий відтінок, гравіюванням вирізано рисунок, частково різець майстра зачіпав і срібло під емаллю. Після цього всі вигравіювані канавки були заповнені ртутним золотом, при підігріванні ртуть випарувалась і золото з емаллю створювало одне ціле. На фоні жовтої емалі, золотого малюнка практично не було видно. Щоб малюнок проявився, потрібно було створити умови для окислення емаль-черні. Використавши цей винахід, місцеві золотарі створювали рукотворне чудо, народ починав прикладатись до хреста, та нести пожертви в церкву”, - розповів мистецтвознавець.

За його словами, таку емаль-чернь придумали алхіміки в Італії приблизно в 1500 році.

Бендюк додав, що наразі цей унікальний хрест зберігається в Острозькому музеї, він виставляється у постійній експозиції.

Як відомо, 19 січня в Україні християни православного обряду та греко-католики відзначають свято Водохреща. Люди вірять, що в цей день вода набуває особливих властивостей, стаючи цілющою та святою.

Фото з архіву Миколи Бендюка