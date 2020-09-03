На срібниках, що знайдені у Городниці на Житомирщині, виявили унікальні штемпелі, які раніше не були відомі.

Про це під час пресконференції в Житомирі повідомив науковий співробітник Інституту історії України НАНУ Олександр Алфьоров, передає кореспондент Укрінформу.

«Серед монет князя Володимира Великого присутні раніше невідомі унікальні штемпелі. Це попередній висновок, який я зараз можу озвучити», - зазначив Алфьоров.

На монетах Городницького скарбу виявили невідомі досі штемпелі / Фото: Ірина Чириця. Укрінформ

За його словами, серед монет є всі три можливі типи срібників, які чеканили в часи Святополка Окаянного упродовж 1016-1019 років. Крім того, там є срібники Володимира Святого другого, третього, четвертого типів, яких усього було чотири.

Історик акцентував, що востаннє такий скарб за кількістю знаходили у 1876 році. Скарб має національне, історико-культурне та наукове значення.

Керівник Житомирської археологічної експедиції Андрій Петраускас каже, що наразі Городницький скарб є єдиним задокументованим скарбом.

Як відзначив художник-реставратор Віктор Голуб, на реставрацію монет знадобиться близько пів року, враховуючи їх дослідження і вивчення. Вже візуально можна оцінити, що до складу монет входять срібло та мідь. Частина скарбу має серйозну руйнацію.

Під час пресконференції озвучили проблему, що у новому цивільному кодексі немає покрокового опису, як діяти у випадку виявлення таких скарбів. Крім того, там не належно закріплена процедура виплати компенсації людині, що виявила і передала знахідку державі.

Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня в смт Городниця на Житомирщині місцевий житель Сергій Комар, копаючи пісок на березі річки Случ, знайшов 32 срібники часів Київської Русі, які історики вважають унікальним скарбом національного значення. Згодом археологи виявили там ще 6 срібників. Після вивчення та реставрації скарб планують передати до Новоград-Волинського краєзнавчого музею.