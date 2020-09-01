“Городницький скарб” передадуть до Новоград-Волинського краєзнавчого музею

Знайдені на Житомирщині 38 срібників часів Київської Русі, які називають «Городницьким скарбом», планують передати до Новоград-Волинського краєзнавчого музею.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.

«МКІП вважає за доцільне передати знахідку Національному музею історії України – НМІУ для подальшого наукового опрацювання, а вже після реставрації та опрацювання скарб варто передати до фондів Новоград-Волинського краєзнавчого музею, де є всі необхідні умови для його належного зберігання та охорони», - йдеться у повідомленні.

Крім того, міністерство наполягає на виплаті грошової винагороди людині, яка знайшла та добровільно передала унікальний скарб національного значення до Державного музейного фонду.

Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня в смт Городниця на Житомирщині місцеві жителі, копаючи пісок на березі річки Случ, знайшли 32 срібники часів Київської Русі, які історики вважають унікальним скарбом національного значення. Згодом археологи виявили там ще 6 срібників.