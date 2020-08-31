На місці, де знайшли "Городницький скарб", виявили ще монети

Археологи виявили ще 6 срібників поблизу смт Городниця Новоград-Волинського району Житомирщини, де минулого тижня знайшли 32 монети часів Київської Русі.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Спілка археологів України.

«Експедиція Інституту археології НАН України в кінці серпня обстежила місце знахідки скарбу срібників, які були виявлені поблизу смт Городниця Новоград-Волинського району Житомирської області мешканцем селища Комаром С.М. та атрибутовані кандидатом історичних наук, науковим співробітником Інституту Історії НАН України Алфьоровим О.А. На місці обстеження досліджено об’єкт – яму, в якій було виявлено скарб. В заповненій ямі та у відвалах було виявлено 6 цілих та фрагментованих срібників», - зазначив керівник Житомирської археологічної експедиції Інституту археології НАН України Андрій Петраускас.

За його словами, так званий «Городницький скарб» срібників князя Володимира Святого та Святополка Окаянного нині налічує 38 монет.

Як повідомляв Укрінформ, в смт Городниця на Житомирщині місцеві жителі, копаючи пісок на березі річки Случ, знайшли 32 срібники часів Київської Русі, які історики вважають унікальним скарбом національного значення.

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Скарб передали на зберігання в Житомирський обласний краєзнавчий музей. Далі комісія при Міністерстві культури дослідить срібники і вирішить якому музейному закладу їх передадуть.

Фото: Спілка археологів України