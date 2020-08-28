На березі річки Случ знайшли скарб зі срібними монетами часів Київської Русі

У смт Городниця Новоград-Волинського району Житомирщини місцеві жителі, копаючи пісок на березі річки Случ, знайшли 32 срібники часів Київської Русі, які історики вважають унікальним скарбом.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив науковий співробітник Інституту історії України НАН України Олександр Алфьоров.

«У Городниці (Житомирська обл.) відбулась передача скарбу срібників Володимира Святого та Святополка Ярополковича. Разом 32 монети – перші монети Русі-України. Це скарб національного значення. Понад 100 років історики не знали подібних знахідок! На срібних монетах, що датуються 1000-1019 роками, зображено Київського князя, а на зворотній стороні княжий знак – тризуб у Володимира та двозуб у Святополка», - повідомив Алфьоров.

За його словами, монети знайшли за звичайних побутових обставин. Скарб є безпрецедентною знахідкою за роки незалежності України.

Алфьоров наголосив, що монети мають бути обов’язково передані до музею.

«З Вашої ласки, називаю цей скарб для історії та науки «Городницьким скарбом», - додав історик.

Як повідомив кореспонденту Укрінформу голова Городницької ОТГ Іван Онищук, скарб 27 серпня знайшли місцеві жителі поблизу Городниці на березі річки Случ. Вони копали пісок, з якого й посипалися монети.

Алфьоров уточнив, що скарб взяла під охорону Нацполіція. Їх передадуть на зберігання у Житомирський обласний краєзнавчий музей. Далі комісія при Міністерстві культури дослідить срібники і вирішить якому музейному закладу їх передадуть.

Як повідомляв Укрінформ, на Житомирщині поблизу села Хмелівка Олевського району археологи під час розкопок знайшли понад 100 срібних денаріїв, що датуються ІІ-ІІІ століттям нашої ери.