З руханкою, але без металевих прикрас: як підготуватися до хрещенського купання

Купання в холодній воді може бути корисним за умови регулярного загартовування. Перед пірнанням в ополонку необхідно зробити руханку, занурюватися в холодну воду потрібно поступово, не можна зловживати алкоголем до чи після купання.

Як передає Укрінформ, ці та інші поради у Фейсбуці оприлюднив Центр громадського здоров'я.

"Чи може одноразове купання на Водохреща загартувати і зміцнити ваш організм? Попри те, що багато людей у це вірять, нагадуємо, що холодна вода може бути корисною лише, якщо загартовуватися регулярно! Якщо завтра ви плануєте долучатися до хрещенських купань, то принаймні підготуйтеся завчасно!", - йдеться у повідомленні.

· Знайдіть спеціально обладнані для купання місця із перевіреним дном. Обов’язково зробіть руханку перед тим, як зайти у воду.

· Зніміть металеві прикраси. Метал охолоджується дуже швидко, і його контакт зі шкірою може призвести до обмороження окремих ділянок чи холодових травм. Наприклад, кільця сповільнюють рух крові в пальцях, а отже вони швидше замерзнуть.

· Не пірнайте одразу ж із головою — це може призвести до різкого охолодження організму. Натомість робіть це поступово: намочіть обличчя, груди, живіт та спину, а вже потім занурюйтесь по шию.

· Перебувайте у воді не довше 3–5 секунд.

· Після купання добре розітріться рушником, якомога швидше змініть мокрий одяг на сухий, аби зменшити холодове навантаження. Добре продумайте, що вдягнути, аби могти зробити це швидко й пальці рук не оніміли — теплий одяг має бути з мінімальною кількістю ґудзиків та застібок, а взуття — без шнурівок.

· Не залишайте відкритими кінцівки та голову: через долоні та оголену голову ви втрачаєте чимало тепла й можете захворіти. Щоби не замерзнути — рухайтесь. Можна підстрибувати на місці, ходити, зробити пару простих вправ чи просто обніматися, коли є з ким. Рухи допоможуть прискорити кровообіг, а отже ви не замерзнете. Візьміть із собою термос із чаєм.

· Не забувайте, алкоголь створює лише ілюзію тепла і натомість призводить до величезної його втрати.

· Куріння ж зменшує швидкість кровообігу в кінцівках, а отже робить їх більш уразливими до холоду.

· Долучайтеся до хрещенських купань лише, якщо повністю здорові. Не варто купатися вагітним жінкам, а також дітям до 6 років. За старшими дітьми слід пильно стежити дорослим.

Як повідомляв Укрінформ, у Києві у зв’язку із карантинними обмеженнями заходи на водних об’єктах з нагоди Водохреща 19 січня проводитися не будуть. Місця для купання цього року не облаштовують. Водночас на місцях, де традиційно проводяться купання, чергуватимуть рятувальники - Kyiv Lifeguard Service і спеціалізована аварійно-рятувальна водолазна служба (САРВС) КП "Плесо".

На ГК "Буковель" через пандемію коронавірусу скасовано традиційний Фестиваль моржів, який проходив на Водохреща.