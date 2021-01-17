17 січня: народний календар і астровісник

Сьогодні останній день святок і бабин вечір; час позбавлятися від нечистої сили й ілюзій і братися за розум.

Сьогодні, в останній день Святок, українці вшановували Собор 70-ти апостолів, а також преподобного Ахілу, диякона Печерського, що в Дальніх печерах спочиває. У народі ж цього дня святкували «бабин вечір». Окропляли свяченою водою хати, а на Закарпатті жінки у свяченій воді замішували борошно і ним на дверях та одвірках робили хрести, щоб «упирі та всіляка нечиста сила не мала сили», бо вважали, що в останній день Святок вона особливо лютує. А дівчата збирали букові тріски на подвір’ї, приказуючи: «Самі букові, самі букові!» Це для того, щоб добре збиралися гриби. Ввечері дівчата прагнули напрясти «повісмо, щоб баби не плювали на куделю», себто не оскверняли їхньої праці лихими поговорами. Мешканці лісових і гірських районів намагалися в цей день не згадувати вовків, які можуть напасти на отару. Святому Ахілі молилися ті, хто хотів позбутися пристрасті об’їдання.

Місяць яскравий – до ясної погоди, а блідий, покритий туманцем , - до снігу. Вечірній зорепад – на нічний мороз.

Іменинники сьогодні Яків, Марко, Архип.

6-ий місячний день. Місяць в Рибах. Позитивний день з пасивною енергетикою «Інь», сприятливий для відпочинку. Не час нарікати на долю. Як писав поет, «Допоки мені рот не забили глиною, з нього лунатиме лише подяка». Іноді це вимагає від нас певною мірою зусилля (можна сказати – мужності), особливо на тлі реалій сучасного життя, але спробуймо. Обурення й невдоволення – це наче миттєва реакція піддослідної жабки на подразнення – ми тільки те й робимо, що «реагуємо», посмикуючи лапкою. Сьогодні дуже добре займатися будь-якою дихальною гімнастикою, ароматерапією, омолоджувальними процедурами. Для релаксації варто слухати музику, або самому на чомусь грати. Бажано, не на чиїхсь нервах.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1940 році: - 24,9, а найтеплішим у 1993 - +8,7.