Для адаптації до зміни клімату потрібно близько $70 мільярдів на рік - ООН

Світовій спільноті необхідно вжити термінових заходів з адаптації до нової кліматичної реальності.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Новини ООН.

За даними нової доповіді Програми ООН з довкілля (ЮНЕП), близько 72 відсотків країн вже здійснили ті чи інші заходи адаптації до наслідків глобального потепління. Багато країн готуються ухвалити відповідні національні плани.

Однак деякі держави стикаються з проблемами фінансування. За підрахунками експертів, на реалізацію заходів адаптації у країнах, що розвиваються, в середньому потрібно близько 70 млрд доларів на рік.

До 2030 року цей показник зросте до 140-300 млрд доларів на рік, а до 2050 року - до 280-500 млрд доларів на рік.

Як наголошують в ЮНЕП, вирішенням проблеми може стати створення ефективних систем раннього сповіщення про стихійні лиха, будівництво захисних споруд, використання водних ресурсів, стійких до зміни клімату, перехід на стійкі до посух сільськогосподарські культури, а також вжиття інших заходів, які дозволять людству адаптуватися до процесів, що відбуваються, і жити в гармонії з природою.

«Звичайно, наслідки пандемії COVID-19 завдали збитків бюджетам країн і підірвали зусилля з адаптації, проте я хочу повторити заклик Генерального секретаря ООН: половина всіх глобальних коштів, які виділяються на боротьбу зі зміною клімату, має бути спрямована на фінансування заходів з адаптації», - заявила виконавчий директор ЮНЕП Інгер Андерсен.

Як повідомляв Укрінформ, з 1 січня 2021 року набрав чинності Закон України «Про засади моніторингу, звітності і верифікації викидів парникових газів».