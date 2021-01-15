Для адаптації до зміни клімату потрібно близько $70 мільярдів на рік - ООН
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Новини ООН.
За даними нової доповіді Програми ООН з довкілля (ЮНЕП), близько 72 відсотків країн вже здійснили ті чи інші заходи адаптації до наслідків глобального потепління. Багато країн готуються ухвалити відповідні національні плани.
Однак деякі держави стикаються з проблемами фінансування. За підрахунками експертів, на реалізацію заходів адаптації у країнах, що розвиваються, в середньому потрібно близько 70 млрд доларів на рік.
До 2030 року цей показник зросте до 140-300 млрд доларів на рік, а до 2050 року - до 280-500 млрд доларів на рік.
Як наголошують в ЮНЕП, вирішенням проблеми може стати створення ефективних систем раннього сповіщення про стихійні лиха, будівництво захисних споруд, використання водних ресурсів, стійких до зміни клімату, перехід на стійкі до посух сільськогосподарські культури, а також вжиття інших заходів, які дозволять людству адаптуватися до процесів, що відбуваються, і жити в гармонії з природою.
«Звичайно, наслідки пандемії COVID-19 завдали збитків бюджетам країн і підірвали зусилля з адаптації, проте я хочу повторити заклик Генерального секретаря ООН: половина всіх глобальних коштів, які виділяються на боротьбу зі зміною клімату, має бути спрямована на фінансування заходів з адаптації», - заявила виконавчий директор ЮНЕП Інгер Андерсен.
Як повідомляв Укрінформ, з 1 січня 2021 року набрав чинності Закон України «Про засади моніторингу, звітності і верифікації викидів парникових газів».