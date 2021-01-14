В Індонезії знайшли малюнок свині, якому 45,5 тисячі років

Група археологів знайшла найдавніший малюнок тварини в історії людства у печері на індонезійському острові Сулавесі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Independent.

На малюнку, який ймовірно був зроблений 45500 років тому, зображена дика свиня. Експерти не виключають, що малюнок міг бути зроблений набагато раніше.

Фото AFP via Get

Розмір самого малюнка становить 36 см на 54 см.

Наразі археологи сподіваються взяти з нього зразки ДНК для проведення подальших досліджень, адже художники могли використати слину, щоб наклеїти пігмент на руку, аби покласти його на поверхню малюнка.

Як повідомляв Укрінформ, десятки тисяч наскельних малюнків льодовикового періоду виявлені в лісах Амазонії: на них зображені й види тварин, які вимерли ще в древні часи.